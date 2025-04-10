Индия приобретает еще 100 самоходных гаубиц K9 Vajra-T

3 апреля 2025 года южнокорейская компания Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha) объявила о подписании нового контракта на сумму 253 млн долл с индийской частной группой Larsen & Toubro (L&T) на поставку комплектов для производства 100 дополнительных 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 Vajra-T (вариант гаубицы К9 Thunder) для индийской армии.

155-мм/52 самоходные гаубицы K9 Vajra-T индийской армии (с) министерство обороны Индии

Ранее по контракту 2017 года L&T и Hanwha Aerospace уже поставили индийской армии 100 самоходных гаубиц K9 Vajra-T. Индийская группа L&T подписала соглашение с производителем самоходных гаубиц К9 компанией Samsung Techwin (с 2016 года перешла под контроль корпорации Hanwha как Hanwha Techwin, ныне Hanwha Aerospace) о совместном производстве этой САУ в Индии и ее продвижении министерству обороны Индии в марте 2012 года. В октябре 2015 года самоходная гаубица К9 была объявлена министерством обороны Индии победителем тянувшегося более двух десятилетий процесса выбора самоходной артиллерийской системы калибра 155-мм/52 для индийской армии. При этом сообщалось, что на проходивших в 2014 году финальных полигонных испытаниях в Индии К9 превзошла по своим характеристикам выступавшую ее главным конкурентом российскую самоходную гаубицу "Мста-СМ" в экспортном исполнении калибра 155 мм.

В мае 2017 года министерство обороны Индии выдало группе Larsen & Toubro контракт стоимостью 4600 кроров рупий (около 710 млн долл) на поставку индийской армии 100 (с опционом еще на 50) самоходных гаубиц К9, получивших индийское название Vajra-T. В апреле 2017 года L&T заключила с Hanwha Techwin соответствующее соглашение о лицензионном производстве САУ К9. Согласно контракту, первые десять САУ К9 Vajra-T были поставлены готовыми из Южной Кореи Hanwha и были доставлены в Индию уже в апреле 2018 года. Остальные 90 САУ были собраны на предприятии Armoured Systems Complex группы L&T в Хазира (штат Гуджарат) из поставляемых Hanwha комплектов, с уровнем индийской локализации якобы 50 процентов. Поставки всех этих 90 систем были завершены феврале 2021 года. L&T в рамках данного производства производит корпус, башню, механизм подачи боеприпасов, систему управления огнем, РЛС измерения скорости снаряда, системы защиты от ОМП, кондиционирования и пожаротушения. Также индийская промышленность поставляет навигационную систему BEL FOG, тепловизионную систему ночного видения и систему радиосвязи STARS-V Mk 3 (а в целом на САУ применяется 14 систем индийского производства). Таким образом, сами качающиеся части гаубицы, видимо, целиком импортируются из Южной Кореи, а двигатель и трансмиссия - из Германии. На Vajra-T используется также вспомогательная силовая установка южноафриканского производства, а 12,7-мм пулеметы "Корд" импортируются из России. Кроме того, на индийских САУ устанавливается специальный прицел наводчика Safran MINEO DFSS для ведения огня прямой наводкой.

Опцион на 50 САУ к контракту 2017 года не был реализован напрямую, но в сентябре 2022 года Совет по оборонным закупкам (DAC) одобрил приобретение для индийской армии еще 100 систем К9 Vajra-T, соответствующий контракт с L&T был подписан 24 декабря 2024 года на сумму 7628,7 кроров рупий (890 млн долл). Поставки по нему должны бвть произведены с конца 2025 по начало 2028 года. Для реализации этого контракта L&T и заключила теперь контракт с Hanwha Aerospace на поставку комплектов для производства 100 САУ. Все они должны быть собраны L&T на предприятии в Хазире с повышением уровня локализации до более чем 60 процентов.

155-мм/52 самоходная гаубица K9 Vajra-T индийской армии (с) Hanwha