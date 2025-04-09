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Время электроники

В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"

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Суперкомпьютер
Суперкомпьютер.
Источник изображения: Flux

Одна из главных задач, стоящих перед учеными, это дополнить устройство быстрыми интерфейсами с классическими электронно-вычислительными машинами, отметил научный руководитель НЦФМ Александр Сергеев.

Ученые Национального центра физики и математики (НЦФМ) разработали прототип гибридной электронно-фотонной вычислительной системы, способной работать "со скоростью света". Сейчас ученые решают задачу с разработкой удобного интерфейса, заявил ТАСС научный руководитель НЦФМ Александр Сергеев.

"Такое устройство сделано в кооперации нескольких организаций внутри Национального центра физики и математики. <…> Наша задача сейчас поставить устройство в реальную житейскую ситуацию, чтобы оно работало, и оно будет работать там, где нужно оптическую информацию обрабатывать", - сказал Сергеев, отметив, что разработан первый прототип.

Он пояснил, что одна из главных задач, стоящих перед учеными, это дополнить устройство быстрыми интерфейсами с классическими электронно-вычислительными машинами. "Сделать так, чтобы создать систему с гетерогенной архитектурой, где есть обработка информации в универсальных ЭВМ-процессорах, в фотонном устройстве, и другие", - добавил он.

Ранее Сергеев сообщал, что ученые приступили к работе по созданию устройства, завершить ее планируется в 2027 году. В отличие от современных электронных вычислительных машин с универсальными процессорами и графическими ускорителями, разработанными ведущими международными компаниями, специализированные фотонные вычислительные системы могут значительно ускорить решение задач - в 100-1000 раз.

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1 комментарий
№1
09.04.2025 07:49
Приоритет (лидерство) СССР и РФ в кибернетике не общеизвестный факт на фоне отставания с 60-х в бытовой эленментной базе и коммерческих системах в условиях Холодной войны. То что периодически публикуют, вроде систем Бурана или ПВО, обычно имеет пропагандистский контекст вторичности.
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