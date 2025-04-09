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Деловая газета "Взгляд"

Назван маштаб роста продаж оружия США в начала кризиса на Украине

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Кристофер Каволи
Кристофер Каволи.
Источник изображения: Global Look Press

За период кризиса на Украине Европа заказала у США вооружений на 265 млрд долларов

Кризис на Украине привел к росту продаж оружия из США на 600%, что обусловлено большим количеством заказов от европейских стран, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

Каволи заявил о значительном увеличении продаж американского вооружения. Он подчеркнул, что с начала полномасштабного кризиса на Украине объем продаж вырос на 600%, передает ТАСС.

Генерал отметил, что странам-участникам НАТО проще всего обеспечить совместимость своих систем вооружений путем закупок у США. По его словам, в настоящее время подано 4 тыс. заявок на продажу вооружений на сумму 265 млрд долларов.

Эти заявки поступают от европейских стран, стремящихся закупить американские системы вооружений.

Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство отсутствием поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенными Штатами, отметив, что их наличие могло бы стать значительной поддержкой для Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

Дарья Григоренко

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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