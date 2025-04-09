Великобритания обеспечит ВСУ технологиями 3D-печати запчастей в полевых условиях

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По данным ряда украинских источников, британское Минобороны заключило с оборонной компанией Babcock контракт, в рамках которого предполагается реализовать проект, направленный на обеспечение ВСУ технологиями 3D-печати, которые позволят в полевых условиях обеспечить украинскую армию необходимыми запчастями.

Реализация проекта будет осуществляться в партнерстве с компанией QinetiQ, которая будет отвечать за создание цифровых чертежей и CAD-файлов для 3D-печати типовых деталей. При этом предполагается использование технологий реинжиниринга — повторного проектирования компонентов на основе анализа уцелевших образцов, благодаря чему станет возможным воспроизведение даже устаревших узлов, серийное производство которых уже прекращено. Внедрение 3D-печати направлено на ускорение процесса технического обслуживания артиллерийских систем и бронетехники в условиях интенсивного износа на фоне высокой интенсивности боевых действий.

Компания Babcock уже имеет опыт подобной работы: в 2024 году она поставила британской армии первую партию напечатанных запчастей в рамках программы TAMPA. В частности, войскам королевства поставлялись детали для буксируемых гаубиц L118, танков Challenger 2 и другой бронетехники.

Однако отмечается, что передача подобных технологий украинской армии требует проведения необходимой подготовки технического персонала, обеспечение устойчивыми каналами цифрового обмена и доступа к сырьевым материалам. При этом в первую очередь инициатива, вероятнее всего, направлена на снижение зависимости Украины от внешних поставок комплектующих в условиях затяжного вооруженного конфликта.