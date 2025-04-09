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В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

TNI: Простаивающий авианосец «Адмирал Кузнецов» бесполезен

Российский авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов», который простаивает из-за ремонта, бесполезен для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

«На самом деле, единственный авианосец Москвы "Адмирал Кузнецов", по сути, бесполезен. Большую часть 21-го века это массивное судно простаивало в сухом доке и постоянно находилось в состоянии технического обслуживания», — рассказывает автор.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» ввели в эксплуатацию в 1991 году. В авиакрыло корабля могут входить палубные истребители МиГ-29К и Су-33, а также противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Кроме того, корабль нес тяжелые противокорабельные ракеты «Гранит».

В июле 2024 года источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что для «Адмирала Кузнецова» начали формировать летный состав полков. Тренировки летного костяка проводят над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Гранит
Ка-27ПЛ
МиГ-29К
Су-33
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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