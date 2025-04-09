США развернут разведывательные дроны MQ-4C Triton на Окинаве для усиления разведки и наблюдения вблизи Тайваня

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8 апреля 2025 года министр обороны Японии Гэн Накатани объявил о планах США разместить на Окинаве разведывательные беспилотники большой дальности MQ-4C Triton. Этот шаг направлен на усиление мониторинга акватории вблизи Тайваня и южных островов Японии на фоне растущей военной активности Китая, пишет портал Army Recognition.

В материале говорится, что дроны поступят на авиабазу Кадена в ближайшие месяцы.

Напомним, что БПЛА MQ-4C Triton, разработанный Northrop Grumman, способен находиться в воздухе более 24 часов на высоте свыше 15 км, покрывая расстояние до 13,7 тыс. км. Они оснащены многофункциональными радарами, системами видеонаблюдения и электронной разведки, что позволяет отслеживать морские и воздушные цели на обширных территориях.

Как пишут авторы статьи, это уже не первое развертывание дронов на Окинаве – в 2024 году два Triton временно базировались там. Однако теперь речь идет о долгосрочном размещении, что подчеркивает обеспокоенность США и Японии действиями КНР.

По данным Токио, в 2024 году японские ВВС перехватили 30 беспилотников в южных водах – втрое больше, чем годом ранее. Все объекты-нарушители якобы принадлежали Китаю.

В то же время, как подчеркивают эксперты, размещение MQ-4C Triton на Окинаве вписывается в более широкий стратегический курс США, направленный на укрепление оборонного потенциала своих партнеров в регионе. Вашингтон активно побуждает союзников, включая Японию, усиливать собственные вооруженные силы. Эту линию подтверждает риторика президента Дональда Трампа, а также политика администрации США в отношении НАТО и азиатских партнеров.