NBC: Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов дронами по мексиканским наркокартелям

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Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов дронами по мексиканским наркокартелям. Данный вопрос обсуждается при участии администрации президента США Дональда Трампа, министерства обороны и разведывательного сообщества.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News, ссылаясь на информированные источники.

Пока окончательное решение по беспилотным атакам не принято – данный вопрос находится на ранней стадии обсуждения. Предполагается наносить удары по ключевым членам картелей и логистическим маршрутам доставки наркотиков в США.

По словам источников, эти действия американцы будут совершать с одобрения и при поддержке мексиканского правительства. Впрочем, не отбрасывается и вариант проведения операций без ведома властей Мексики. На данный момент пока нет информации, сообщалось ли о таких планах США официальному Мехико.

В прошлом уже были случаи, когда Соединенные Штаты и правительство Мексики осуществляли совместные операции против мексиканских наркокартелей. Военные и спецслужбы США вместе с армией и правоохранителями Мексики боролись местной наркомафии. Отличие теперешних планов от прошлых заключается в большем количестве задействованных военнослужащих США и в массовом применении беспилотной авиации.

На данный момент над Мексикой массово работают американские разведывательные дроны. Предполагается, что они выявляют цели для последующих беспилотных ударов.

Они хотят составить список целей

- рассказал один из источников телеканала.