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ТАСС

США не потерпят нарушения договоренностей по урегулированию на Украине

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Белый дом (The White House) в Вашингтоне.
Белый дом (The White House) в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Мамонтов

Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши заявило, что Вашингтон не будет проявлять терпимость к недобросовестным переговорам

ООН, 8 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут проявлять терпимость к недобросовестным переговорам или нарушению достигнутых договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

"Эта война должна прекратиться. Мы не потерпим недобросовестных переговоров или нарушения договоренностей", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на этом же заседании ранее заявил, что продолжающиеся удары по российским энергетическим объектам указывают на недоговороспособность киевского режима и убеждают в невозможности достижения договоренностей с нынешними властями в Киеве.

По итогам консультаций РФ и США в Эр-Рияде Кремль опубликовал согласованный между Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Ограничение действует 30 суток с 18 марта, оно может быть автоматически отменено в случае нарушений, также продление моратория возможно по взаимной договоренности. 

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