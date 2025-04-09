Войти

Кубок Англии 2024/2025: обзор матчей и ставки в Linebet

368
Казино Linebet
Букмекерская платформа Linebet.
Источник изображения: Linebet

Linebet — одна из ведущих букмекерских платформ, предлагающая выгодные коэффициенты на Кубок Англии 2024/2025. Этот турнир традиционно привлекает внимание болельщиков и беттеров своей непредсказуемостью и яркими матчами. В статье — обзор команд, аналитика полуфиналов и актуальные коэффициенты.


Обзор: главные фавориты и сенсации


В этом сезоне Кубок Англии уже преподнес несколько сюрпризов. Например, «Арсенал» выбыл на ранней стадии, проиграв «Манчестер Юнайтед», а клубы из низших дивизионов, такие как «Плимут» и «Лейтон Ориент», дошли до 1/16 финала .


Топ-команда турнира:

1. Манчестер Сити — главный фаворит с коэффициентом 2.09 в Linebet. «Горожане» делают ставку на этот трофей после сложного сезона в АПЛ .


Темная лошадка:

- Астон Вилла (коэф. 3,75) — борются за место в Лиге чемпионов, что может повлиять на их мотивацию .


Прогнозы на полуфиналы


Полуфиналы пройдут в апреле этого года.


1. Манчестер Сити – Ноттингем Форест

  • Уверенная победа хозяев. Команда Гвардиолы доминирует в атаке: 3.04 гола за матч в турнире.
  • Тотал больше 2.5 или фора 1 (-1.5).

2. Кристал Пэлас – Астон Вилла

  • Нас ожидает борьба с упором на защиту.
  • Обе забьют — «нет» (коэф. 1.90).

Совет: для live-ставок вы можете скачать Linebet APK или IOS версию, чтобы всегда быть в курсе событий.


Почему ставят в Linebet?

  • Низкая маржа (4–6%) на топ-матчи.
  • Бонусы: 100% к первому депозиту (до ста евро).
  • Live-трансляции и детальная статистика для анализа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 18:28
  • 16
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 16:17
  • 1
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 10:36
  • 8372
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"