Кубок Англии 2024/2025: обзор матчей и ставки в Linebet

Linebet — одна из ведущих букмекерских платформ, предлагающая выгодные коэффициенты на Кубок Англии 2024/2025. Этот турнир традиционно привлекает внимание болельщиков и беттеров своей непредсказуемостью и яркими матчами. В статье — обзор команд, аналитика полуфиналов и актуальные коэффициенты.

Обзор: главные фавориты и сенсации

В этом сезоне Кубок Англии уже преподнес несколько сюрпризов. Например, «Арсенал» выбыл на ранней стадии, проиграв «Манчестер Юнайтед», а клубы из низших дивизионов, такие как «Плимут» и «Лейтон Ориент», дошли до 1/16 финала .

Топ-команда турнира:

1. Манчестер Сити — главный фаворит с коэффициентом 2.09 в Linebet. «Горожане» делают ставку на этот трофей после сложного сезона в АПЛ .

Темная лошадка:

- Астон Вилла (коэф. 3,75) — борются за место в Лиге чемпионов, что может повлиять на их мотивацию .

Прогнозы на полуфиналы

Полуфиналы пройдут в апреле этого года.

1. Манчестер Сити – Ноттингем Форест

Уверенная победа хозяев. Команда Гвардиолы доминирует в атаке: 3.04 гола за матч в турнире.

Тотал больше 2.5 или фора 1 (-1.5).

2. Кристал Пэлас – Астон Вилла

Нас ожидает борьба с упором на защиту.

Обе забьют — «нет» (коэф. 1.90).

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