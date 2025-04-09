Войти
ТАСС

Командующие Сухопутными войсками РФ и Бангладеш обсудили сотрудничество

420
0
0
Военнослужащие ВС Бангладеш
Военнослужащие ВС Бангладеш.
Источник изображения: abnews24.com

В ходе встречи военачальники договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях

МОСКВА, 8 апреля /ТАСС/. Двусторонняя встреча по линии военного сотрудничества Сухопутных войск России и Народной Республики Бангладеш состоялась в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел двустороннюю встречу с командующим Сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом, который прибыл во главе военной делегации в Москву", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании Сухопутных войск. Повестка включала, в том числе вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран. В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях.

"Народная Республика Бангладеш рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств Центрально-Азиатского региона, и развитие взаимодействия сегодня является приоритетной задачей на данном направлении. Сегодня мы с вами откровенно обсудим перспективы нашего сотрудничества и расширение связей в реальном масштабе времени. Уверен, что наша встреча и ваш визит в целом будут способствовать укреплению традиционно дружественных связей между нашими государствами, подадут новый импульс развитию военного сотрудничества между нашими сухопутными войсками", - подчеркнул в ходе двусторонних переговоров Салюков.

Ранее в ходе визита делегация почтила память советских воинов у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также посетила Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ". 7 апреля состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с генералом Вакером-Уз-Заманом, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной области, а также выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сложившихся дружественных отношений между армиями и народами России и Бангладеш. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 18:28
  • 16
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 16:17
  • 1
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 10:36
  • 8372
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"