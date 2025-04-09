Командующие Сухопутными войсками РФ и Бангладеш обсудили сотрудничество

В ходе встречи военачальники договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях

МОСКВА, 8 апреля /ТАСС/. Двусторонняя встреча по линии военного сотрудничества Сухопутных войск России и Народной Республики Бангладеш состоялась в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел двустороннюю встречу с командующим Сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом, который прибыл во главе военной делегации в Москву", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании Сухопутных войск. Повестка включала, в том числе вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран. В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях.

"Народная Республика Бангладеш рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств Центрально-Азиатского региона, и развитие взаимодействия сегодня является приоритетной задачей на данном направлении. Сегодня мы с вами откровенно обсудим перспективы нашего сотрудничества и расширение связей в реальном масштабе времени. Уверен, что наша встреча и ваш визит в целом будут способствовать укреплению традиционно дружественных связей между нашими государствами, подадут новый импульс развитию военного сотрудничества между нашими сухопутными войсками", - подчеркнул в ходе двусторонних переговоров Салюков.

Ранее в ходе визита делегация почтила память советских воинов у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также посетила Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ". 7 апреля состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с генералом Вакером-Уз-Заманом, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной области, а также выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сложившихся дружественных отношений между армиями и народами России и Бангладеш.