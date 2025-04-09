Пираты Балтийского моря: Эстония собирается топить торговые суда

Такой закон рассмотрит в первом чтении парламент страны

Законодательные инициативы Эстонии, позволяющие атаковать торговые суда в своей исключительной экономической зоне, противоречат международному морскому праву, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Законопроект, разрешающий военным уничтожать суда в случае угрозы подводной инфраструктуре, рассмотрит 9 апреля парламент этого государства. Какими возможностями располагают военно-морские силы Эстонии, и что может противопоставить Россия для парирования возможных угроз, — в материале «Известий».

Право на выстрел

Парламент Эстонии 9 апреля рассмотрит законопроект, наделяющий вооруженные силы правом топить торговые суда, сообщила телерадиокомпания ERR. По замыслу эстонских законодателей, это можно будет делать, если судно подозревается в намерении повредить подводные кабели или другие объекты подводной инфраструктуры.

Глава парламентской комиссии по государственной обороне Калев Стойческ рассказал, что топить суда предлагается в случае, если «отразить угрозу другими мерами невозможно или это невозможно сделать своевременно».

«Это должно дать нам возможность действовать не только в территориальном море, то есть в 12 морских милях, которые есть у нас и у любой другой страны от берега и островов, но и в исключительной экономической зоне», — цитирует РИА «Новости» заявление парламентария.

По его словам, к такой мере намерены прибегать «только в самом крайнем случае», например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы. При этом, даже если будет принято решение о потоплении подозрительного судна, весь его экипаж перед этим будет эвакуирован, рассказал депутат.

Неправомерная инициатива

Международное морское право позволяет стране досматривать торговые суда в исключительной экономической зоне при наличии определенных условий, рассказал «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

— Просто так всех подряд досматривать нельзя, — пояснил он. — Можно предпринимать определенные меры, если есть доказательная база. Например, из судна вытекает мазут. Но если вы остановили одно, другое, третье судно, а с ними все нормально, — это уже гарантированная программа пиратства, значит, с вами могут поступить соответствующим образом.

При этом топить суда эстонские ВМС в любом случае не имеют права даже в исключительной экономической зоне этой страны, добавил эксперт. При этом он отметил, что затопление торгового судна неблагоприятно сказалось бы на экологической ситуации на Балтике.

— Вы затопили судно, а нефть и все остальное потекло к эстонским и финским берегам. Финны не поймут, — считает Николай Межевич.

По его словам, суда под российским флагом может защищать российский Военно-морской флот, однако в случае с судами под флагом третьей страны его возможности ограничены.

Эксперт также отметил, что в определенной части Финского залива торговым судам приходится идти в исключительной экономической зоне либо Эстонии, либо Финляндии.

— Топить «подозрительные» суда — противоправное действие. Это абсурд, который может привести к вооруженному противостоянию государств. В международном праве оговорена свобода судоходства для гражданских судов, — рассказал «Известиям» экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник.

Если российское судно имеет право прохода, а эстонская сторона угрожает уничтожить его, Россия должна направить соответствующую ноту по дипломатической линии, добавил он.

— Мы должны выступать на международном уровне через Министерство иностранных дел. Мы не в состоянии войны, посол Эстонии находится в нашем государстве. Его надо вызывать и предупреждать, что эти действия могут привести к вооруженному противостоянию, — заключил вице-адмирал.

Какими военными возможностями располагает Эстония

Военно-морские силы Эстонии располагают четырьмя патрульными кораблями, которые до 2022 года были в составе департамента полиции, а также тремя тральщиками. Кроме того, у этого государства есть два патрульных катера береговой охраны.

Ударные возможности Эстонии на море сильно ограничены, рассказал «Известиям» редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

— Эстония располагает противокорабельными крылатыми ракетами наземного базирования Gabriel израильского производства, которые размещаются на легких грузовиках, — рассказал он. — Проблема этих ракет в том, что они имеют небольшую дальность действия — всего 25 километров, то есть могут поражать цели только в прибрежной зоне. По этой причине возможности Эстонии по уничтожению кораблей на Балтике ограничены. Флотом, который мог бы реализовать такие планы, Эстония также не располагает. Собственных военно-воздушных сил с такими возможностями — тоже нет.

Теоретически Эстония может попробовать получить более серьезные ракеты, отметил эксперт.

— В частности, норвежские Naval Strike Missile, — пояснил он. — Их уже закупают Польша и Соединенные Штаты. Другие прибалтийские страны тоже рассматривают возможность их приобретения. Дальность их действия — до 250 километров и это уже более-менее серьезное оружие, которое может перекрыть практически всю Балтику.

При этом Россия располагает несопоставимо большей военной мощью в регионе, отметил Дмитрий Корнев.

— В составе Балтийского флота есть корабли класса эсминец, корвет, ракетный корвет, — перечислил эксперт. — Они могут наносить удары как по морским, так и по наземным целям. Также их можно привлекать к обеспечению противовоздушной обороны сопровождаемых судов. Имеются малые ракетные корабли, причем в приличных количествах. Авиация Балтийского флота может вести боевые действия, где угодно, от Калининграда до Санкт-Петербурга без каких-либо ограничений. Она располагает ударными самолетами: например, Су-24М, Су-34, Су-30СМ. Есть и самолеты, которые могут обеспечивать завоевание господства в воздухе, — это Су-35С. Балтийскому флоту будут помогать примыкающие к Балтике военные округа Вооруженных сил РФ.

У России есть ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», которые имеют противокорабельные возможности, напомнил эксперт.

— Эти комплексы есть на нашем побережье Балтики, около Санкт-Петербурга, а также в Калининградской области, — отметил он. — «Балы» могут стрелять на дальность от 180 до 250 километров в зависимости от модификации ракеты. «Бастионы» на дальности до 300 километров могут поражать цели сверхзвуковыми, практически не перехватываемыми противокорабельными ракетами. И те, и другие могут применяться как против морских целей, так и против наземных.

Интерес НАТО

Ранее нейтральные воды Балтийского моря стали предметом повышенного интереса НАТО. О намерении альянса распространить над ними свой контроль заявил в январе премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания саммита стран блока Балтийского регион. По его словам, уже начались консультации, на которых обсуждаются юридические возможности «контролировать суда», находящиеся вне территориальных вод стран.

На саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки уже были приняты решения, которые скажутся на судоходстве в этой акватории. В частности, альянс объявил, что начинает операцию по патрулированию Балтийского моря в целях защиты подводной инфраструктуры прибрежных европейских стран. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что для участия в миссии, которая уже получила название «Балтийский караул», привлекут корабли ВМС и морскую авиацию.

Роман Крецул