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ТАСС

На Северном флоте началась командно-штабная тренировка по управлению войсками

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Северного флота
Фото: ТАСС/Пресс-служба Северного флота.
Источник изображения: iz.ru

К участию в тренировке привлекается до 1,5 тыс. человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до 12 летательных аппаратов, до 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. военнослужащих, до 20 кораблей и подлодок привлечены к командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня на Северном флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова. В ходе тренировки органы военного управления Северного флота отрабатывают действия по управлению силами и войсками при обеспечении защиты морских коммуникаций, обороне объектов военной и гражданской инфраструктуры Российской Федерации в Арктике", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что к участию в тренировке привлекается до 1,5 тыс. человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до 12 летательных аппаратов, до 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Практические действия в ходе тренировки, которая продлится в течение нескольких дней, будут осуществлять силы обозначения.

В пресс-службе отметили, что в ходе тренировки оценивается уровень подготовки командования и штабов объединений и соединений Северного флота в вопросах планирования и управления силами и войсками при обеспечении защиты морских коммуникаций, обороне объектов военной и гражданской инфраструктуры Российской Федерации в Арктике. Также будет проверена слаженность действий подразделений сил Северного флота в ходе выполнения поставленных задач. 

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
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