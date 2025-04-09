Минцифры Запорожской и Херсонской областей передали системы для пеленга Starlink

Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что это экспериментальное оборудование

БЕРДЯНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Представители компании "Центр беспилотных систем и технологий" при поддержке фонда "Правое дело" и партии "Единая Россия" передали министрам цифрового развития Запорожской и Херсонской областей специализированные системы для пеленга систем Starlink, которые используют ВСУ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Центр беспилотных систем и технологий" на сегодняшний день объединяет более 300 российских компаний, которые занимаются производством высокотехнологичной продукции, в первую очередь, для решения задач СВО. Команда была создана по инициативе партии "Единая Россия". Сегодня мы передаем одну из мелкосерийных партий нашей новой разработки: это система пеленга узлов спутниковой связи на базе Starlink. Это происходит благодаря поддержке фонда "Наша правда". Мы передали несколько комплектов министрам связи Херсонской и Запорожской областей. Мы впервые передаем оборудование коллегам из регионов", - заявил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков во время передачи систем в Запорожскую и Херсонскую области.

Он отметил, что это экспериментальное оборудование, и если оно покажет высокие результаты, то поставки увеличатся.

"Наши партнеры передали региону четыре экземпляра системы под кодовым названием "Калинка", которые направлены на обнаружение систем Starlink. У нас действует военное положение, и задачи даже гражданских министерств тесто переплетены с задачами СВО", - сказал министр цифрового развития и массовых коммуникаций Запорожской области Григорий Прохватилов.

Всего было передано восемь комплектов оборудования, по четыре в Херсонскую и Запорожскую область.