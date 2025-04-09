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ТАСС

Зеленский пожаловался, что США не делятся с Киевом системами Patriot

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Это была бы лучшая поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, заявил Владимир Зеленский

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Владимир Зеленский пожаловался, что США не передают Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, хотя располагают большим количеством установок.

"Системы Patriot США могут передать, в наличии имеют очень много. Это была бы лучшая поддержка Украины сегодня со стороны США - передать системы Patriot", - сказал он на пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером, которую транслировал украинский телеканал "Рада".

По его словам, Киев также "передал сигналы" всем своим партнерам в расчете получить от них дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot.

Зеленский рассказал, что "острые" вопросы о предоставлении Patriot и других систем ПВО, а также новых пакетов военной помощи и о производстве оружия на Украине будут подниматься на заседании контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате "Рамштайн". Заседание пройдет 11 апреля в Брюсселе и, как ожидается, станет первой встречей группы без участия США.

6 апреля Зеленский уже поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге и министру обороны Рустему Умерову активизировать контакты с западными странами о передаче Киеву систем ПВО и локализации их производства. Тогда он пожаловался, что установки Patriot простаивают на хранении у партнеров, и поручил усилить работу по данному вопросу, особенно с США.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на комплексах Patriot. В начале марта журнал Forbes писал, что ВС Украины вместе с союзниками начали искать способы замены систем ПВО американского производства после перепалки, устроенной Зеленским на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В конце марта Зеленский утверждал, что договорился с западными партнерами о получении лицензий на производство систем ПВО. 

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Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
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