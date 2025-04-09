Белоусов анонсировал создание новой единой сети беспилотников

Белоусов: интеграция БПЛА в единую сеть станет возможной в ближайшие годы

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В ближайшие годы российские беспилотные системы интегрируют в единую сеть, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

"В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", — сказал он.

Как отметил министр, в 2024-м российской армии передали несколько сотен наземных робототехнических комплексов, а в этом году планируется поставить на порядок больше. Кроме того, в каждой группировке войск налажено собственное производство наземных роботов, которые отличаются наибольшей эффективностью, добавил Белоусов.

Он поручил определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов согласно требованиям армии, а также наладить механизм обратной связи войск с предприятиями, обеспечить использование стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию.

"Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", — указал глава ведомства.

Во вторник министр провел научно-техническую конференцию по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта СВО. В ней приняли участие представители руководства Минобороны, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций министерства и предприятий промышленности.