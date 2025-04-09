Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов

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Борис Алексеевич 09.04.2025 16:17

Коференция очень нужное дело. Однако ее последствия для переднего края туманные. Здесь образуется классическая точка бифуркации. Первое, системная работа бюрократического аппарата на конечный результат по лекалам Маршала Советского Союза, Героя Социалистического Труда Берии Л.П.. Например, через шесть месяцев начать массовый выпуск пяти основных типов наземных роботов, на восьми предприятиях "Ростеха". Второе, по лекалам Горбачева М.С. в течении года провести 22 совещания и 52 согласования с участием заказчика, поставщиков комплектующих и представителей завода изготовителя. Есть такое понятное только в России слово "кампанейщина". Министр Белоусов А. Р. бесспорно сильный управленец. Но его точно на все не хватит. А Лаврентий Павлович, к сожалению замену себе не подготовил.