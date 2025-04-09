Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов

Глава Минобороны РФ отметил, что "произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью"
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Производство наземных роботов на сегодняшний день налажено в каждой группировке войск. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В Минобороны РФ прошла научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения СВО.
"В каждой группировке налажено свое производство наземных роботов. Мы видели сейчас - на выставке уже образцы стоят тех робототехнических систем, которые производятся в группировках. Необходимо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью", - добавил глава российского военного ведомства.