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ТАСС

Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава Минобороны РФ отметил, что "произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Производство наземных роботов на сегодняшний день налажено в каждой группировке войск. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В Минобороны РФ прошла научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения СВО.

"В каждой группировке налажено свое производство наземных роботов. Мы видели сейчас - на выставке уже образцы стоят тех робототехнических систем, которые производятся в группировках. Необходимо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью", - добавил глава российского военного ведомства. 

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Россия
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Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
09.04.2025 16:17
Коференция очень нужное дело. Однако ее последствия для переднего края туманные. Здесь образуется классическая точка бифуркации. Первое, системная работа бюрократического аппарата на конечный результат по лекалам Маршала Советского Союза, Героя Социалистического Труда Берии Л.П.. Например, через шесть месяцев начать массовый выпуск пяти основных типов наземных роботов, на восьми предприятиях "Ростеха". Второе, по лекалам Горбачева М.С. в течении года провести 22 совещания и 52 согласования с участием заказчика, поставщиков комплектующих и представителей завода изготовителя. Есть такое понятное только в России слово "кампанейщина". Министр Белоусов А. Р. бесспорно сильный управленец. Но его точно на все не хватит. А Лаврентий Павлович, к сожалению замену себе не подготовил.
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