Белоусов: необходим регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов в СВО

Министр обороны РФ предложил на основе этого анализа сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных робототехнических платформ. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

8 апреля в Минобороны РФ состоялась научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения специальной военной операции.

"Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", - сказал Белоусов.