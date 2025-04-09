Белоусов: планируется значительно увеличить поставки наземных роботов в ВС РФ

Министр обороны России отметил, что в 2024 году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Поставки наземных робототехнических комплексов в ВС РФ в этом году планируется значительно увеличить. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

8 апреля в Министерстве обороны РФ состоялась научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения специальной военной операции. Мероприятие прошло под руководством министра обороны.

Белоусов отметил, что в 2024 году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов. "В этом году планируем поставить на порядок больше", - сообщил министр.