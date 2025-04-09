Белоусов: в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных дронах

Беспилотники в воздухе на земле и воде смогут выполнять боевые задачи в рамках общего замысла, заявил глава Минобороны РФ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле.

8 апреля в Минобороны РФ состоялась научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения специальной военной операции.

"В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", - рассказал министр обороны РФ.