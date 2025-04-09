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РИА Новости

"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ

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Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © Ukraine's 65th Mechanised Brigade

Боуз: солдаты ВСУ отказываются садиться в БМП из-за российского Корнета

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Солдаты ВСУ отказываются садиться в бронетранспортеры из-за страха быть подбитыми российскими противотанковыми комплексами "Корнет", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Он также опубликовал видеоролик с уничтоженным американским БМП М113 с полностью выбитой броней.

Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза

Источник изображения: © Фото : Чей Боуз/X

"Вот что делает российский 9М133 "Корнет" с 40-летним американским бронетранспортером М113. Он проникает через ужасно неэффективную лобовую броню и детонирует внутри. Вот почему украинцы предпочитают ездить на них, а не в них", — указал Боуз.

"Корнет" — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), предназначенный для поражения танков и бронированных целей. Он способен также уничтожать и любые другие объекты. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд. Комплекс "Корнет" может ликвидировать даже воздушную цель. Максимальная дальность достигается при использовании ракеты, способной стрелять на 10 километров термобарическим зарядом.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M113 БТР
Корнет
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