Американский флот пополнила многоцелевая АПЛ "Айова"

Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию многоцелевую АПЛ "Айова" – 24-ю субмарину класса "Вирджиния". Как уточняет Naval News, торжественная церемония состоялась на военно-морской базе Нью-Лондон в Гротоне, штат Коннектикут.

Издание отмечает, что предыдущим кораблем в составе американского флота, носящим имя штата Айова, был легендарный линкор, участвовавший в сражениях Второй мировой и Корейской войн, а также в операции в Персидском заливе.

Многоцелевая атомная подлодка "Айова", США U.S. Navy

Командир подлодки "Айова" капитан II ранга Грегори Кой, уроженец Уолнатпорта (Пенсильвания) и выпускник Военно-морской академии США 2006 года, в своей речи назвал сдачу субмарины "исторической вехой", похвалив экипаж, судостроителей и комиссию по вводу в эксплуатацию.

Грегори Кой принял командование "Айовой" в июне 2024 года и руководил экипажем с момента швартовных испытаний на верфи.

"Айову" заложили в августе 2019 года, спустили на воду в июне 2023 года. Она стала 13-й подлодкой класса "Вирдижиния", произведенной на верфи General Dynamics Electric Boat (GDEB) в Гротоне (напомним, что подлодки данного класса для американского флота строит также компания Huntington Ingalls Industries). В то же время "Айова" – шестая подлодка типа "Вирджиния" в конфигурации Block IV. Эта модификация отличается от предыдущих версий сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием. Если субмарины версии Block III рассчитаны на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, то новые подлодки будут ремонтироваться три раза и смогут провести 15 развертываний.

Кроме того, "Айова" спроектирована с учетом так называемой гендерной интеграции: на борту предусмотрены помещения для женской части экипажа.

В партии субмарин типа "Вирджиния" версии Block IV запланированы к производству десять единиц.

Водоизмещение подлодок типа "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Они способны развивать под водой скорость свыше 25 узлов. Рабочая глубина погружения – более 250 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

Многоцелевая АПЛ "Айова" оборудована установками вертикального пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Вооружение подлодки включает четыре 533-мм торпедных аппарата.