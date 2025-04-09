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РИА Новости

Госдума приняла закон о заочных судах за преступления против безопасности

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Госдума приняла закон о заочных судах за преступления против безопасности России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого за совершение ряда преступлений против безопасности России из-за рубежа.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего среди авторов около 400 парламентариев. Изменения предлагается внести в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса.

Законопроектом предлагается допустить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого – лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние.

Проектируемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие.

"Вмешательство во внутренние дела России на протяжении нескольких столетий - доказанный исторический факт и непрекращающаяся политика многих государств. Во все времена Россия защищала свои границы и отстаивала ценности, сформированные нашим многонациональным народом. В год 80-летия Великой Победы и всегда наша задача - защищать наш суверенитет, защищать правду, продолжать дело тех, кто защитил мир от нацизма. И тех, кто защищает его сегодня", - пояснила ранее Яровая.

По ее словам, по 20 видам преступлений устанавливается возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица их совершившие, находятся за рубежом или сбежали за рубеж, и предусматривается возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого.

"С 2020 года следственным органами возбуждено более 160 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения памятников советским воинам в 15 государствах Европы. По данным уголовным делам проходят более 250 иностранных граждан, в отношении которых не было бы перспективы вынесения приговора", - отмечала вице-спикер Госдумы.

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