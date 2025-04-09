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ЦАМТО

Bharat Electronics Limited поставит комплекты РЭБ для вертолетов Ми-17В-5 ВВС Индии

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Вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии
Вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии (индийский военный номер ZP5166).
Источник изображения: АО "Вертолеты России"

ЦАМТО, 8 апреля. Минобороны Индии 7 апреля сообщило о подписании с национальной компанией Bharat Electronics Limited контракта на поставку командованию ВВС Индии комплектов РЭБ для оснащения вертолетов Ми-17В-5.

Стоимость закупки составила 23,8536 млрд. рупий. Соглашение также включает поставку комплектов для выполнения модификации вертолетов, их установку на борт вместе с сопутствующим оборудованием. Контракт заключен в категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии".

Как заявлено, современный комплект РЭБ значительно повысит живучесть вертолетов при их применении в условиях высокой угрозы. Большинство узлов и комплектующих будут закупаться у национальных производителей. Проект должен стимулировать активное участие в производстве индийских предприятий сектора электроники и связанных отраслей.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года на состоявшемся под председательством министра обороны Раджнатха Сингха заседании Совета по оборонным закупкам (DAC), был одобрен ряд предложений о закупках вооружений для ВС страны на общую сумму около 78 млрд. рупий (около 944 млн. долл.), включая установку комплектов радиоэлектронной борьбы компании Bharat Electronics Limited на вертолеты Ми-17В-5.

Согласно информации недавно опубликованного The Military Balance 2025, на вооружении ВВС Индии состоит 148 вертолетов Ми-17В-5. Кроме того, в боевом составе имеется 35 Ми-17 и 45 Ми-17-1В.

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Страны
Индия
Продукция
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-17В5
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