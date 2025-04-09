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Зеленоградский мотозавод «Русь» представил новый российский электромотоцикл «Арктур»

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Российский электромотоцикл «Арктур»
Российский электромотоцикл «Арктур».
Источник изображения: Телеграм-канал «Автопоток»

Это первая разработка компании. На выставке «Мотовесна-2025» демонстрировался рабочий прототип, но характеристики его пока не уточняются

По данным телеграм-канала «Автопоток», дизайн и конструкция мотоцикла — российские, компоненты — российские и китайские.

Как ранее сообщали на мотозаводе «Русь» разработка «Арктура» идет по двум направлениям. Первое – это рабочий прототип, который уже на ходу. Он должен воплотить «новый стандарт транспортных средств для дорог общего пользования».

Второе направление – это дизайн-концепт, который будет показывать, что транспорт будущего будет «не только эффективным, но и вдохновляющим». «Арктур» разрабатывается с учетом российских условий, запросов реальных водителей и требований к надежности.

Мотоцикл сертифицирован как транспортное средство по ТР ТС 018 (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». прим.ред.) и прошел все испытания, утверждают на заводе.

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