Замглавы NASA: сотрудничество с Роскосмосом укрепляет отношения РФ и США

Заместитель администратора американского ведомства Кеннет Бауэрсокс отметил, что рад возможности совместной работы с российской стороной

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество Роскосмоса и NASA позволяет укрепить отношения РФ и США. Об этом журналистам рассказал заместитель администратора американского ведомства Кеннет Бауэрсокс.

"Я рад, что у нас есть возможность совместной работы с российской стороной. Сила и опыт российских коллег позволяет укрепить наши международные отношения", - прокомментировал Бауэрсокс прошедшую в понедельник встречу с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

Глава Роскосмоса добавил, что очень рад знакомству с Бауэрсоксом. "Большой профессионал, хороший человек", - сказал он.