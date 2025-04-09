Новое поколение израильских беспилотных летательных аппаратов

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Новое поколение израильских БПЛА

03.04.25 на сайте "Мако" была опубликована большая статья "Нажатие на кнопку - и атака. Новое поколение израильских БПЛА". Статья даёт обзор новейших БПЛА израильской разработки, причём небольших, не известных широкой публике компаний. На протяжении всей статьи говорится об опыте 7/10 и как Война Железных мечей продвинула вперёд все разработки ("АОИ берёт всё"), а также об опыте войны на Украине.

В статье есть краткая история зарождения современных БПЛА в Израиле начиная с Войны на истощение (1967-1970), я в своё время писал об этом в статьях "Беспилотные летательные аппараты" и "Подразделения БПЛА". Далее о современных малых БПЛА, внедрение которых в АОИ началось с "Рохев Шамаим" (Skylark-1) в 2010 г. и стремительное развитие темы в последние 10 лет (2015-2025). Миниатюризация, резкое повышение вычислительных возможностей самих БПЛА и как следствие - резкий рост уровень автоматизации всех процессов. Открытый код в сети, свободные и дешёвые комплектующие, что упрощает разработку небольших коллективов.

Компания Uvision и барражирующие боеприпасы семейства HERO

Начинается статья с примера барражирующих боеприпасов (БПЛА-камикадзе) HERO компании UVision. Я писал об этом в 2019 г. в статье "Компания UVision Air Ltd и семейство ударных БПЛА HERO". Сейчас на сайте компании описаны 6 вариантов Hero с индексами 30, 90, 120, 400, 900 и 1250, индекс примерно отражает взлётный вес умноженный на десять. Т.е. Hero 30 весит 3.9 кг (БЧ - 0.5 кг), Hero 1250 - 155 кг (БЧ - 50 кг). Наибольшую популярность имеет Hero 120 массой в 14.5 кг. Его 4.5-кг БЧ позволяет атаковать широкий спектр целей - на открытой местности, в зданиях, БТТ.

Hero автоматически выходит в заданный район, далее барражирует над ним, передавая оператору картинку. При обнаружении цели пикирует на неё на скорости 200 км/ч, при этом можно отключить двигатель для снижения шума и достижения большей внезапности. В случае, если при приближении к цели оператор понимает, что атака не требуется (цель не верно опознана или уже выведена и строя или речь о ложной цели) - есть возможность выхода из пикирования, включения двигателя и начала нового поиска.

Компания поставляет свои боеприпасы (на внутреннем жаргоне "Ципорим", т.е. "Птицы") армиям 19 стран мира. Поставки заказчикам уже составили тысячи единиц. Образцы поменьше запускаются из ТПК, с плеча как РПГ или из чего-то, напоминающего РСЗО. Более крупные образцы - с катапульт, как некоторые типы БПЛА. В будущем возможен запуск в боевых вертолётов (вместо ПТУР) или с более крупных БПЛА.

Компания Colugo и её БПЛА

Следующая компания - Colugo. О ней я также писал, в 2021 г., в статье "Компания Colugo systems и БПЛА её разработки". Занимается БПЛА семейства ARC вертикального взлёта и посадки (VTOL), т.е. гибридами БПЛА и мультикоптера. Планы на будущее - создание полноценных летающих машин для нужд скорой помощи, с/х, полиции, логистики внутри организаций и т.п. Но есть и возможности военного применения.

Компания Attis Aviation

Следующая компания - "Атис Теуфа" (Attis Aviation), расположена в Кейсарии. Она также специализируется на VTOL-БПЛА. Компания в начале пути, всего 7 работников. Гендиректор - Марк Колтон, его зам по технологии - Нир Раве. Марк - инженер-механик, в прошлом работал на "Эльбит", где и изучил тему БПЛА.

Продукт компании называется ROC. Это среднеразмерный БПЛА с комбинированной силовой установкой. Для взлёта, посадки и зависания используются 4 электромотора. Для полёта - двигатель на тяжёлом жидком топливе (авиационный керосин - JP-8 или JET-A1). ROC разработан как сертифицированная воздушная платформа для полетов в гражданском воздушном пространстве. Благодаря выбранной силовой установке при максимальном взлетном весе 150 кг может нести 40 кг полезной нагрузки и оставаться в воздухе в течение 20 часов. Летая с крейсерской скоростью 50 узлов, он может работать на расстоянии до 150 км от станции управления (в условиях прямой видимости - LOS - Line-of-sight). Кроме LOS, возможны полёты и с ретрансляцией или иными методами (BLOS - Beyond line-of-sight). ROC хорошо функционирует даже в условиях отсутствия GPS.

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