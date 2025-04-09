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Военное обозрение

Азейбарджан интегрировал турецкие крылатые ракеты SOM-B1 в арсенал своих модернизированных штурмовиков Су-25

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Источник изображения: topwar.ru

В азербайджанских ВВС завершен ключевой этап интеграции современных дозвуковых турецких крылатых ракет SOM-B1 в арсенал штурмовой авиации. Модернизированный Су-25 прошел успешные испытания, в ходе которых самолет поразил дальнюю цель вышеупомянутой дозвуковой управляемой ракетой. Боевой вылет был выполнен с использованием автономной системы управления огнем UBAS, что позволило обеспечить высокоточную наводку на объект, пишет SavunmaSanayiST.

В материале говорится, что данные манёвры стали важной вехой в реализации программы вооружения, стартовавшей еще в 2018 году, когда в Баку впервые заявили о намерении приобрести ракеты SOM. При этом тогда поставки боеприпасов задерживались из-за ограничений на экспорт компонентов, в частности французских двигателей.

Между тем позднее ракеты были укомплектованы турецкой силовой установкой Kale KTJ-3200, что устранило зависимость от иностранных поставщиков.

Касательно SOM-B1, адаптированной для азербайджанских нужд под наименованием SOM SAHIN, ракета представляет собой высокоточный дальнобойный боеприпас, оснащенный комплексом навигационных систем, включая инерциальную и спутниковую, а также инфракрасное самонаведение на финальной стадии полета. Кроме того, турецкое изделие поддерживает двустороннюю передачу данных, что позволяет обновлять параметры задания даже в воздухе.

Напомним, что в 2024 году модернизированный вариант штурмовика Су-25 с системой UBAS был продемонстрирован на выставке вооружений в Баку. Платформа получила возможность применять широкий спектр современных боеприпасов, включая управляемые авиабомбы и крылатые ракеты, без необходимости глубокой модернизации авионики самолёта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
Су-25
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