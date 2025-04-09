Баканов рассказал, что обсуждал с NASA планы развития лунной программы

Гендиректор Роскосмоса сообщил, что дискуссия продлилась полтора часа

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал журналистам, что в понедельник обсуждал с заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом будущее мировой космонавтики после МКС, в том числе планы по освоению Луны.

"Бауэрсокс с нами сейчас на пресс-конференции. У нас была довольно открытая дискуссия вчера, полтора часа мы обсуждали планы Роскосмоса и NASA, планы, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы", - сказал Баканов.