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Интерфакс-АВН

"Союз МС-27" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: militarynews.ru

Байконур. 8 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-27" с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) и пристыковался к модулю "Причал", трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

"Союз МС-27", стартовавший во вторник с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента МКС. Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения.

На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала во вторник в 08:47 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.

Экипаж пробудет на орбите 245 суток. В ходе экспедиции планируется совершить два выхода в открытый космос по российской программе, провести более 40 научных экспериментов.

Астронавт Ким прибыл на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

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