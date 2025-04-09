Литва и Латвия закупят в Финляндии ракетные катера

ЦАМТО, 8 апреля. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы 7 апреля сообщило, что совместно с Латвией подписало с финской компанией Marine Alutech Oy Ab контракт на поставку многоцелевых ракетных катеров.

Стоимость закупки для литовской стороны составляет 22 млн. евро. Подписанный контракт стал вторым шагом после заключенного Латвией, Литвой и Финляндией в 2024 году технического соглашения и знаменует начало этапа научно-исследовательского проекта и разработки скоростных многоцелевых ракетных катеров для усиления региональной обороны.

В рамках контракта Литва приобретет два современных многоцелевых ракетных катера, которые будут оснащены ракетными комплексами "Спайк NLOS" и дистанционно управляемыми модулями вооружения с пулеметами.

Как заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, новые многоцелевые ракетные катера значительно усилят возможности ВМС страны и обеспечат быстрое реагирование на вызовы безопасности в Балтийском море. Кроме того, по ее словам, "контракт является примером того, как малые страны посредством сотрудничества могут создать более сильную и эффективную оборону".

Программа Common Future Multipurpose Attack Craft (CFMAC) открыта для присоединения других членов НАТО при условии, что у них имеются аналогичные требования к катерам и оборудованию и с согласия уже участвующих стран.

Как заявляет МНО Литвы, благодаря конструкции и силовой установке катера смогут применяться на мелководье и позволят быстро реагировать на различные угрозы.

МНО Литвы не раскрывает, какие конкретно катера будут закуплены, но по информации Marine Alutech Oy Ab, ими являются Watercat M18. Как ожидается, в процессе производства будут задействованы предприятия Литвы и Латвии.

Длина Watercat M18 составляет 19,9 м, ширина – 4,3 м, осадка – 1,1 м, полное водоизмещение – 32 т. Катер оснащен двумя дизельными двигателями Scania мощностью 660 кВт и водометными движителями Rolls-Royce, может развивать скорость 35 узлов, дальность хода – 200 морских миль.

Ранее финская компания поставила 12 катеров Watercat M18 AMC ВМС Финляндии.

По всей вероятности, закупка катеров станет еще одним элементом реализуемой странами Балтии стратегии, направленной на ограничение для России судоходства в Балтийском море и, в частности, в Финском заливе.