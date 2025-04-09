Войти
ЦАМТО

Литва и Латвия закупят в Финляндии ракетные катера

411
0
0
Watercat_M18_AMC
Watercat M18 AMC. Источник: stardefense.blogspot.com.

ЦАМТО, 8 апреля. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы 7 апреля сообщило, что совместно с Латвией подписало с финской компанией Marine Alutech Oy Ab контракт на поставку многоцелевых ракетных катеров.

Стоимость закупки для литовской стороны составляет 22 млн. евро. Подписанный контракт стал вторым шагом после заключенного Латвией, Литвой и Финляндией в 2024 году технического соглашения и знаменует начало этапа научно-исследовательского проекта и разработки скоростных многоцелевых ракетных катеров для усиления региональной обороны.

В рамках контракта Литва приобретет два современных многоцелевых ракетных катера, которые будут оснащены ракетными комплексами "Спайк NLOS" и дистанционно управляемыми модулями вооружения с пулеметами.

Как заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, новые многоцелевые ракетные катера значительно усилят возможности ВМС страны и обеспечат быстрое реагирование на вызовы безопасности в Балтийском море. Кроме того, по ее словам, "контракт является примером того, как малые страны посредством сотрудничества могут создать более сильную и эффективную оборону".

Программа Common Future Multipurpose Attack Craft (CFMAC) открыта для присоединения других членов НАТО при условии, что у них имеются аналогичные требования к катерам и оборудованию и с согласия уже участвующих стран.

Как заявляет МНО Литвы, благодаря конструкции и силовой установке катера смогут применяться на мелководье и позволят быстро реагировать на различные угрозы.

МНО Литвы не раскрывает, какие конкретно катера будут закуплены, но по информации Marine Alutech Oy Ab, ими являются Watercat M18. Как ожидается, в процессе производства будут задействованы предприятия Литвы и Латвии.

Длина Watercat M18 составляет 19,9 м, ширина – 4,3 м, осадка – 1,1 м, полное водоизмещение – 32 т. Катер оснащен двумя дизельными двигателями Scania мощностью 660 кВт и водометными движителями Rolls-Royce, может развивать скорость 35 узлов, дальность хода – 200 морских миль.

Ранее финская компания поставила 12 катеров Watercat M18 AMC ВМС Финляндии.

По всей вероятности, закупка катеров станет еще одним элементом реализуемой странами Балтии стратегии, направленной на ограничение для России судоходства в Балтийском море и, в частности, в Финском заливе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Россия
Финляндия
Компании
Rolls-Royce
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 18:28
  • 16
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 16:17
  • 1
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 10:36
  • 8372
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"