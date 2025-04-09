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ЦАМТО

Новая Зеландия вдвое увеличит расходы на оборону

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Военнослужащие ВС Новой Зеландии
Военнослужащие ВС Новой Зеландии в Афганистане.
Источник изображения: www.forces.net

ЦАМТО, 8 апреля. Правительство Новой Зеландии увеличит расходы на оборону в 2025/26 ф.г. до 9 млрд. новоз. долл. (5 млрд. долл. США) и в течение следующих четырех лет планирует довести эту сумму до 2% ВВП, на что будет дополнительно выделено 12 млрд. новоз. долл.

Как сообщает Radio New Zealand, подробности нового "Плана по оборонному строительству" (Defence Capability Plan) были изложены в выступлении премьер-министра Криса Люксона, который призвал увеличить расходы на оборону для обеспечения безопасности в новой геополитической ситуации.

Как отмечается, оборонные расходы страны на новый финансовый год являются значительным увеличением бюджета Сил обороны Новой Зеландии, который в 2024/25 ф.г. составил чуть менее 5 млрд. новоз. долл.

В течение следующих четырех лет план предусматривает инвестиции в такие проекты, как покупка ПТРК "Джавелин" и беспилотных авиационных комплексов, замена морских вертолетов, продление срока службы фрегатов.

План призывает к увеличению военных расходов и укреплению связей со странами Индо-Тихоокеанского региона для решения проблем изменения климата и стратегической конкуренции между Западом, Китаем и Россией.

Первый четырехлетний обзор национальной безопасности Новой Зеландии планировалось выпустить еще в 2023 году, однако по различным причинам его презентация откладывалась.

Силы обороны Новой Зеландии в течение последних нескольких десятилетий сталкивались с систематической нехваткой средств. Оборонные расходы составляли чуть более 1% от ВВП.

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Китай
Новая Зеландия
Россия
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