Первые 30 грузовых дронов "Хозяйка" поставлены в зону СВО

Дрон можно оборудовать сбросом, чтобы использовать для выполнения боевых задач или крепить на него дымовые шашки, для создания завес

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. 30 грузовых дронов "Хозяйка", которые способны нести до 15 килограмм провизии и воды, а при необходимости могут быть переоборудованы под сбросы боеприпасов, поставлены в зону специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"На передовой уже работают более 30 наших "Хозяек", сейчас к отправке готовится очередная партия. Название дрона произошло из его оригинального функционала - он привозит военным воду и провиант, как самая настоящая заботливая хозяйка дома", - рассказал руководитель производства дрона "Хозяйка" Илья.

По его словам, дрон "Хозяйка" изначально разрабатывался как грузовой - для доставки военным провианта, боекомплектов и иного необходимого оборудования. Также дрон можно оборудовать сбросом, чтобы использовать для выполнения боевых задач или крепить на него дымовые шашки, для создания завес, чтобы скрыть от противника передвижение наших частей. Беспилотник способен нести до 15 кг полезной нагрузки и лететь со скоростью до 60 км в час в течение 20 минут. "Хозяйка" работает на удалении до 15 км от оператора.