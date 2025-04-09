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Superjet с российскими двигателями ПД-8 превысил высоту 11 километров

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

ОАК: Superjet с российскими двигателями ПД-8 превысил высоту 11 километров

Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 в ходе очередных испытаний превысил высоту 11 километров. Об этом в Telegram сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Полет длился 3 часа 13 минут. За это время самолет достиг максимальной высоты полета 11300 метров и скорости 0,78 числа Маха. В ходе испытаний была проверена газодинамическая устойчивость двигателей и выполнены расходные площадки на крейсерском эшелоне.

«Двигатели ПД-8 показали устойчивую работу на всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы», — резюмировали в компании.

В марте Telegram-канал госкорпорации «Ростех» сообщил, что самолет SJ-100 — импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100 — совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре.

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