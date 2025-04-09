Предметный диалог с США позволило начать ноябрьское применение БРСД «Орешник»

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Применив 21 ноября 2024 года новейшую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник», российские Вооружённые силы продемонстрировали возможность того, как можно было бы значительно приблизить завершение украинского конфликта на своих условиях. С тех пор, как считают военные эксперты, в США, где к тому моменту уже состоялись выборы, и началось активное обсуждение того, что если не остановить конфликт в сжатые сроки, то есть реальный риск начала ядерной войны – между США и Россией.

С 21 ноября «Орешник» российской армией более не применялся. Но не применялся он вовсе не из-за того, что «нет подходящих целей» и уж точно не из-за того, что «ракета была в единственном экземпляре». Причина – тот самый переговорный процесс, в котором Москва и Вашингтон находятся. И сам этот переговорный процесс можно назвать наследием применения «Орешника». Американская сторона озаботилась, конечно же, не судьбой Украины, а тем, что такое оружие у России вообще появилось и тем, что оно способно быстро решить вопрос с целым рядом американских объектов в зоне досягаемости, включая Европу и Ближний Восток.

Как ранее уже писали американские СМИ, переговоры будущей на тот момент администрации Трампа начались с российской стороной ещё в конце прошлого года, то есть когда Дональд Трамп ещё официально в должность 47-го президента Соединённых Штатов Америки не вступил.

Какова вероятность того, что «Орешник» может быть применён снова, причём уже не в варианте «высокоскоростной металлической болванки»? Вполне очевидно, что такая вероятность напрямую зависит от итогов переговорного процесса с американцами. Если в течение ближайших (хотя бы) месяцев удастся договориться так, что интересы России не будут торпедированы противоположной стороной сразу после достижения договорённостей, то «Орешник» останется «в чехле». Если же переговорный процесс покажет, что результат его обещает быть нулевым, то вырастает и вероятность применения новейшего российского ракетного оружия по критически важным объектам на подконтрольной противнику территории. Французские и британские генералы нервничают при обсуждении отправки своих контингентов на Украину в том числе и в связи с этим, хотя цели для «Орешника» принципиально иные по своему масштабу. Для французских и британских военных в данной ситуации у ВС РФ есть и другое оружие.