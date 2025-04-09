Военные рассказали о работе робота-эвакуатора по вывозу раненых из-под обстрелов

Робот-эвакуатор помогает Вооруженным силам России (ВС РФ) вывозить бойцов из-под обстрелов в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры работы устройства 8 апреля показали «Известия».

Уточняется, что данная техника способна как эвакуировать раненых солдат из-под обстрела, так и незаметно подбираться к противнику. Инновационный аппарат был создан заместителем командира батальона Иваном Котожеговым.

«Когда происходит эвакуация, всегда мечтал, чтобы был робот-эвакуаторщик, который может увезти человека», — отметил он.

По его словам, разработка обладает высокой скоростью и способна догнать бегущего человека. Военнослужащие уже привыкли к использованию беспилотников в зоне спецоперации, теперь они начинают осваивать новые технологии в виде роботов-эвакуаторщиков.

5 апреля Минобороны показало кадры применения военнослужащими Первой отдельной Гвардейской мотострелковой Славянской бригады группировки войск «Центр» дистанционно управляемых платформ на красноармейском направлении зоны проведения СВО. Такую разработку можно использовать и для эвакуации раненых бойцов с поля боя. Для этого к платформам крепится прицеп.