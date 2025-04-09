Goldman Sachs оценивает в 70% вероятность заключения соглашения по Украине

По данным Reuters, вероятность достижения договоренности с момента избрания Дональда Трампа президентом США выросла примерно на 20 п.п.

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs в настоящее время оценивает вероятность достижения договоренности о завершении конфликта на Украине в 70%. Об этом говорится в аналитической записке, которую банк разослал клиентам.

"Наше моделирование предполагает, что текущая рыночная оценка вероятности мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до около 70% в настоящее время", - приводит выдержку из документа агентство Reuters. По его информации, ценообразование облигаций сейчас свидетельствует о том, что вероятность достижения договоренности с момента избрания Дональда Трампа президентом США выросла примерно на 20 п.п. Тем не менее, по оценкам Goldman Sachs, на данный момент вероятность урегулирования конфликта немного снизилась по сравнению с февралем текущего года, когда она достигла пика в 76%.

18 марта Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на Украине, условия недопущения эскалации и ряд международных тем. Путин согласился с предложением американского лидера о 30-дневном взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.