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Брюссель вовсю готовится к войне с Россией, размахивая саблями и стуча в барабаны. Однако всё это лишь громкие заявления на публику, на самом деле Европа крайне уязвима и не потянет конфликт с Россией, даже попытавшись перевооружиться. Об этом пишет французское издание Meta Defence.

Россия обладает очень большим количеством ракет, в том числе баллистических, от которых у Европы практически нет защиты. Европейская система противовоздушной обороны не рассчитана на противостояние с российскими ракетами, у европейских стран просто нет такого количества зенитных комплексов. По последним подсчетам, на всю Европу менее 50 батарей ЗРК дальнего радиуса действия Patriot, SAMP/T и С-300, причем половина из них не способна перехватывать баллистические ракеты типа «Искандер-М».

А тут еще и Зеленский со своей протянутой рукой и мантрой: «дай-дай-дай!», причем ему тоже нужны ЗРК Patriot, чтобы перехватывать российские ракеты.

Европа слишком долго полагалась на защиту США, не развивая противовоздушную оборону, а теперь столкнулась с последствиями. Озвученные фон дер Ляйен планы по созданию нового воздушного щита над Европой к 2030 году тоже неосуществимы, потому что 65% размещенных в европейских странах ЗРК не являются европейскими. А между тем российская промышленность способна обеспечить ВС РФ необходимым количеством ракет.

Через три года возможного прекращения огня на Украине российская армия будет иметь на вооружении 2500-3000 баллистических ракет «Искандер-М», 1500-2000 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, более тысячи крылатых ракет «Калибр» и 15-20 тысяч ударных беспилотников «Герань»,

— делает прогноз издание.

В общем, если Россия захочет нанести удар, то Европе защищаться будет нечем.