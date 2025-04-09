Fincantieri приступила к строительству головного фрегата FREMM EVO

ЦАМТО, 8 апреля. На верфи Fincantieri в Рива-Тригосо (Генуя) 3 апреля состоялась церемония резки стали для первого из двух фрегатов класса FREMM в версии EVOLUTION (FREMM EVO), заказанных для ВМС Италии.

Как сообщал ЦАМТО, компания Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) в июле 2024 года подписала с Европейским управлением по закупкам вооружений (OCCAR) контракт на поставку ВМС Италии двух новых фрегатов класса FREMM EVO. Стоимость заказа составила около 1,5 млрд. евро.

Фрегаты будут построены на предприятиях компании Fincantieri в Рива-Тригосо и Муджиано. Первый корабль должен быть поставлен заказчику в 2029 году, а второй – в 2030 году.

Новые корабли будут обладать всеми возможностями состоящих на вооружении фрегатов FREMM версии противолодочной борьбы (ASW). Кроме того, корабли получат возможности борьбы с беспилотными летательными аппаратами и применения необитаемых надводных и подводных аппаратов. Основные усовершенствования коснутся системы управления кораблем, системы кондиционирования и распределения электроэнергии, других решений, направленных на снижение негативного воздействия на экологию.

В 2005 году командование ВМС Италии заключило с Orizzonte Sistemi Navali контракт на строительство первых двух фрегатов FREMM, а впоследствии с реализовало опционы на строительство еще восьми. Всего планировалось приобрести не менее 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной). Корабли с первого по восьмой были поставлены ВМС Италии в течение 2013-2019 гг.

В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу двух последних построенных для ВМС Италии, но не принятых на вооружение фрегатов класса "Бергамини" ВМС Египта. Они были переименованы в FFG-1002 "Аль-Галала" (Al-Ghalala) и FFG-1003 "Бернэс" (Bernees) и приняты на вооружение ВМС Египта в 2020-2021 гг.

Для их замены в 2021 году Fincantieri приступила к строительству двух новых кораблей, (F-588) "Спартако Шергат" и (F-589) "Эмилио Бьянки". Их поставка ВМС Италии запланирована на 2025 год.