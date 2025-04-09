Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники

ЦАМТО, 8 апреля. Концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству бронированных кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на свои источники.

По данным издания, концерн заинтересован в налаживании совместного c компанией MAN производства бронированных кабин для грузовиков военного типа. В качестве потенциального места для их производства рассматривается завод Volkswagen в Оснабрюке, где на данный момент с конвейера сходит кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet.

Ранее сообщалось, что Volkswagen в целях экономии намерен передать завод вместе с частью сотрудников новому владельцу, а генеральный директор компании Оливер Блуме заявлял, что "открыт" к рассмотрению возможности запуска там производства военной автотехники.

В тоже время, как сообщает Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров, такому решению может воспрепятствовать профсоюз IG Metall, части правления которого не нравится сама идея военного производства на автомобильном заводе.

В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия, отмечает агентство.