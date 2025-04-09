Войти
ТАСС

В зоне СВО применяется система связи для FPV-дронов "Кузнечик"

435
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Система связи и управления для FPV-дронов "Кузнечик", которая позволяет обходить существующие системы радиоэлектроннной борьбы (РЭБ), применяется российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

"Система может работать на частотах от 27 мегагерц до 6,5 гигагерц. В этой шифрованной системе связи можно менять ширину псевдослучайной перестройки рабочей частоты (позволяет оперативно менять частоты в полете), другие настройки и параметры, не могу рассказать все подробности, не выдав секретов. Это наша разработка, начиная со схемотемники и заканчивая софтом, уникальность в том, что позволяет преодолевать существующие системы РЭБ. Сказать, что такого делать больше не может никто, значит слукавить, у нас в настоящий момент в России есть несколько производителей подобных систем, но я могу сказать, что наша одна из самых устойчивых и доступных систем. Конкретные цифры называть не буду, но мы практически вдвое дешевле ближайших конкурентов", - рассказал представитель компании-разработчика "Гагаринг" Александр Барашков.

Он добавил, что отзывы российских военнослужащих положительные, они отмечают стабильную работу системы и простоту в эксплуатации. "По идее вражеский РЭБ может перестраиваться под изменения нашей системы, но на каждое противодействие необходимо время, ресурсы и энергетика. И противник, и мы сталкиваемся с тем, что если ты в одном месте закрыл, то в другом у тебя осталось свободное пространство. Его мы, при помощи нашей системы, и используем", - пояснил Барашков.

Он уточнил, что не может раскрывать количество подразделений и поставленных систем на передовую, так как это закрытая информация.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 18:28
  • 16
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 16:17
  • 1
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 10:36
  • 8372
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"