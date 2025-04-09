В зоне СВО применяется система связи для FPV-дронов "Кузнечик"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Система связи и управления для FPV-дронов "Кузнечик", которая позволяет обходить существующие системы радиоэлектроннной борьбы (РЭБ), применяется российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

"Система может работать на частотах от 27 мегагерц до 6,5 гигагерц. В этой шифрованной системе связи можно менять ширину псевдослучайной перестройки рабочей частоты (позволяет оперативно менять частоты в полете), другие настройки и параметры, не могу рассказать все подробности, не выдав секретов. Это наша разработка, начиная со схемотемники и заканчивая софтом, уникальность в том, что позволяет преодолевать существующие системы РЭБ. Сказать, что такого делать больше не может никто, значит слукавить, у нас в настоящий момент в России есть несколько производителей подобных систем, но я могу сказать, что наша одна из самых устойчивых и доступных систем. Конкретные цифры называть не буду, но мы практически вдвое дешевле ближайших конкурентов", - рассказал представитель компании-разработчика "Гагаринг" Александр Барашков.

Он добавил, что отзывы российских военнослужащих положительные, они отмечают стабильную работу системы и простоту в эксплуатации. "По идее вражеский РЭБ может перестраиваться под изменения нашей системы, но на каждое противодействие необходимо время, ресурсы и энергетика. И противник, и мы сталкиваемся с тем, что если ты в одном месте закрыл, то в другом у тебя осталось свободное пространство. Его мы, при помощи нашей системы, и используем", - пояснил Барашков.

Он уточнил, что не может раскрывать количество подразделений и поставленных систем на передовую, так как это закрытая информация.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.