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Вестник Мордовии

Самоходка "Мальва" стала основой для более дальнобойного "Гиацинта-К "

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В истории отечественной артиллерии были случаи создания новых артсистем за рекордно короткие сроки. Например, можно вспомнить Су-152, работа над которой началась с января 1943 года, а 9 февраля она уже была принята на вооружение.

Неизвестно, сколько разрабатывалась колесная самоходка 2С44 "Гиацинт", но все говорит, что тоже очень быстро. Основой для нее послужила 2С43 "Мальва" на шасси четырехосного полноприводного автомобиля высокой проходимости БАЗ-6910-027 "Вощина" с 470-сильным двигателем. Ее вооружили 152-мм орудием, аналогичным применяющемся на гусеничной 2С19 "Мста-С".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как заявлялось на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", максимальная дальность стрельбы составила 25000 метров. В ходе специальной военной операции понадобилось, чтобы САУ била на большие дистанции. Уже в конце 2024 года стало известно о появлении у наших артиллеристов более дальнобойной самоходки. Сообщалось, что ее снаряды могут поражать цели, находящиеся за 40-50 километров.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

При этом внедрена современная система управления огнем. Кроме обычных боеприпасов предусмотрено применение и высокоточных. В настоящее время известно, что такие боевые машины получили обозначение 2С44 "Гиацинт - К". Возможно, позже будут официально обнародованы и другие интересные подробности об этой разработке.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Мста-С
Су-15
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