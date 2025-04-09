В РФ апробируют новейшую платформу "Кабан", зачищающую минные заграждения

По итогам испытаний будут составлены пожелания к производителю для доработки изделия с целью его дальнейшей поставки в войска, сообщили в 66-м Межведомственном учебном центре инженерных войск

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Специалисты инженерных войск ВС РФ проводят испытания и апробацию новейшего многофункционального роботизированного комплекса "Кабан", который предназначен для зачистки территории от мин. Об этом ТАСС сообщили в 66-м Межведомственном учебном центре инженерных войск (Московская область).

"Платформа "Кабан" проходит на базе центра опытные испытания, идет апробация комплекса. По итогам мероприятия будут составлены пожелания к производителю изделия для его доработки с целью дальнейшей поставки в войска. "Кабан" предназначен для зачистки территории от противопехотных и фугасных мин, на робот устанавливается катковый трал. Далее платформа с тралом идет и проделывает безопасные для личного состава проходы", - рассказали в центре.

Там уточнили, что платформа является универсальной и может выполнять целый спектр задач. "Кабан" также может применяться для транспортировки раненых, подвоза продовольствия, воды, медикаментов, боекомплекта. Таким образом, робот очень облегчает работу военнослужащим, поскольку способен везти на себе все то, что обычно люди несут на себе в рюкзаке. Управление осуществляется по радиосвязи, проводам, спутниковой связи или оптоволокну. "При помощи джойстика боец может самостоятельно везти себя на платформе, что удобно в условиях работающих средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - заявили в 66-м учебном центре.

Также в организации добавили, что "Кабан" оснащен броней и может выдерживать осколочные поражения на расстоянии 5 м. "В ходе апробации броня робота была проверена с помощью стрелкового оружия", - отметили в центре.