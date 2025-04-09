Минобороны подало иск к разработчику ПО "Ангстрем"

Минобороны подало иск на 115 миллионов рублей к разработчику ПО "Ангстрем"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минобороны России подало иск на сумму свыше 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем", которая занимается разработкой программного обеспечения для военных и специальных нужд, следует из заявления арбитражного суда Москвы.

"Рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН: 1037700255284) к АО "НПО "Ангстрем" (ОГРН: 1117746142502) о взыскании 115 220 238, 33 рублей... Принять исковое заявление к производству", - говорится в документе.