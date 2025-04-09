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ТАСС

В РФ разработали роботизированную систему для ликвидации радиационных угроз

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Проверка уровня радиации
Проверка уровня радиации.
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Костин

Комплекс включает два беспилотника самолетного типа и два мобильных робототехнических средства, оснащенных детекторами излучения, системами связи и контейнерами для изъятия зараженных объектов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ получило патент на роботизированный комплекс, который позволяет искать и безопасно изымать для утилизации радиационные вещества в местах заражения. Это следует из документа, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Суть способа заключается в том, что комплекс ВКР (воздушный комплекс разведки - прим. ТАСС), размещенный на борту пилотируемого вертолета типа МИ-8МТ осуществляет облет заданного района с целью обнаружения и регистрации характеристик точечных гамма- или нейтронных ИИИ (источники ионизирующего излучения - прим. ТАСС) с помощью блоков детектирования: обнаружительного (БДО), сцинтилляционного (БДС) и детектирования нейтронов (БДН), и осуществляет запоминание, хранение и передачу на НВК (наземно-вычислительный комплекс - прим. ТАСС) результатов измерений", - указано в патенте.

Комплекс включает два беспилотника самолетного типа и два мобильных робототехнических средства (РТС), оснащенных детекторами излучения, системами связи и контейнерами для изъятия зараженных объектов. Они управляются дистанционно, что исключает радиационное воздействие на операторов. В патенте отмечается, что, благодаря синхронной работе двух беспилотников и двух РТС повышается оперативность поиска и формирования границ радиационной территории.

Принцип действия

На первом этапе система проводит воздушное сканирование: беспилотники выполняют облет зоны, передавая информацию о радиационном фоне и рельефе местности на командный пункт. Искусственный интеллект, исходя из переданных координат, формирует карту с зонами загрязнения и маршрутами для роботов.

Далее мобильные средства движутся по заданным траекториям, определяя необходимые координаты методом триангуляции (построении на местности системы пунктов, образующих треугольники). Данные в реальном времени корректируются через беспилотники.

После обнаружения опасных радиационных объектов робототехнические средства помещают их в специальные защитные контейнеры для дальнейшей утилизации. Весь ход работы транслируется на пункт управления с беспилотников.

"По результатам выполнения предыдущих этапов и продолжительности работ в пределах рабочего цикла применения комплекса, командир принимает решение на возвращение РТС и БЛА из зоны проведения работ к месту дислокации комплекса, на специально выделенную площадку для дезактивации", - говорится в патенте. Там уточняется, что после проводится последовательное свертывание комплекса и возвращение на места постоянного базирования. 

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