Ход винтом: военно-морские базы взяли под защиту спецназовцы на вертолетах

Подобные подразделения доказали свою эффективность в борьбе с морскими дронами на Черноморском флоте

В ВМФ России появились поисково-штурмовые группы на вертолетах. Они защищают военно-морские базы от атак безэкипажных катеров. Группы укомплектованы военнослужащими подразделений противодиверсионных сил и средств флота. Эксперты отмечают, что подобные подразделения доказали свою эффективность в борьбе с морскими дронами на Черном море.

Бойцы морского спецназа

Поисково-штурмовые группы, охраняющие пункты базирования кораблей с воздуха, созданы в ВМФ России. В их состав входят матросы и офицеры отрядов противодиверсионных сил и средств (ПДСС). В каждой группе — два пулеметчика и один страхующий. Основное вооружение — пулеметы калибра 7,62. Полученный в борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) опыт показал, что такого оружия достаточно, чтобы уничтожить или как минимум остановить морского «камикадзе», рассказали источники «Известий» в Минобороны России.

По словам собеседников издания, группы действуют на вертолетах Ка-27, Ка-29 и Ми-8 — они должны встречать и уничтожать БЭКи на дальних подступах к военно-морским базам.

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Взаимодействия вертолетчиков и бойцов ПДСС сейчас активно отрабатывается. Недавно такие учения прошли на Тихоокеанском флоте. Согласно сценарию, военные моряки обнаружили БЭК на дальних подступах к базе и сообщили об этом поисково-штурмовой группе. Та выдвинулась в заданный район, где нашла и уничтожила морской беспилотник условного противника.

На учениях бойцы ПДСС отдельно отрабатывают навыки стрельбы с вертолета с зависания и в движении по перемещающимся морским целям. Причем стрельба ведется по надводным катерам, имитирующим реальные БЭКи, отметили собеседники издания.

Опыт, полученный военными моряками на Черном море, где приходится противостоять атакам украинских БЭКов, теперь масштабируется в масштабах всего ВМФ России, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

— Военные действия в акватории Черного моря показали, что вертолеты лучше всего справляются с уничтожением безэкипажных катеров, — считает он. — Черноморцы в основном задействуют Ка-29 и Ми-8, которые есть на вооружении морской авиации. БЭКи, как правило, поражали НУРСами или пулеметным огнем с борта вертолетов. Таким образом были уничтожены десятки морских беспилотников врага, и, что немаловажно, это делалось на удалении от военно-морских баз и важных инфраструктурных объектов. Противник начал искать противодействие такой тактике — сейчас пытается установить переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) на катера. Но сам факт того, что об атаках БЭКов мы в последнее время почти не слышим, говорит о найденном эффективном способе уничтожения таких целей.

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Патрулирование важнейших баз всех военно-морских флотов, а также Каспийской флотилии необходимо, считает Василий Дандыкин.

— В мире неспокойная ситуация, и провокаций можно ждать везде, — отметил он.

Бойцы ПДСС — специально подготовленные военнослужащие по борьбе с диверсионными силами и средствами противника, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В основном, конечно, они специализируются на противодействии подводным пловцам противника, — отметил он. — Но при этом они могут действовать во всех средах — под водой, на воде, на земле, а теперь и в воздухе. Немаловажно, что на всех крупных базах ВМФ есть свой отряд ПДСС — эти силы всегда под рукой.

Сейчас весь мир внимательно наблюдает, как проходит «война БЭКов» в Черном море, отметил эксперт.

— Выводы ответственные люди уже делают, — считает Дмитрий Болтенков. — Более того, соответствующие технологии активно развиваются, а это значит, что нас ждут новые вызовы. Военно-политическая обстановка в мире неспокойная. Поэтому появление БЭКов можно ожидать не только на Черном море, но и на Дальнем Востоке. Но в первую очередь, конечно, стоит обратить внимание на Балтийский регион. Европейские страны, состоящие в НАТО, к нам симпатий не питают. Территории Литвы и Польши прилегаю к Калининградской области. Прибалтийские страны и Финляндия совсем недалеко от Кронштадта и Санкт-Петербурга.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк Источник изображения: iz.ru

Выбор вертолетов Ка-27 и Ка-29 не случаен, отметил Дмитрий Болтенков.

— У них есть боковые двери, открыв которые, можно вести пулеметный огонь, — отметил он. — Ка-29 — это десантно-штурмовая машина, у Ка-27 есть поисково-спасательная версия. Они лучше всего подходят для охоты за морскими беспилотными катерами.

Противороботовая защита

Ранее «Известия» писали, что в военно-морских базах ВМФ России создаются пункты управления противороботовой защитой. С них будут управлять отражением атак воздушных и морских дронов. По периметру отдельных военно-морских баз уже установлены спаренные зенитные установки ЗУ-23-2, для уничтожения БПЛА и БЭКов.

Кроме того, на подступах к ним оборудованы пункты воздушного наблюдения с вахтенной службой. С них должны предупредить о приближении угрозы.

Сейчас на флоте борьбе с морскими дронами уделяется самое пристальное внимание. «Известия» сообщали, что программу боевой подготовки надводных кораблей ВМФ России вошел новый учебный курс — по противороботовой защите.

Фото: РИА Новости/Павел Львов Источник изображения: iz.ru

Он предусматривает обучение экипажей кораблей, а также целых корабельных соединений противодействию БЭКам и беспилотным летательным аппаратам. При его разработке был учтен опыт специальной военной операции.

В программе есть такие упражнения, как стрельба по надводным и воздушным малоразмерным целям. Также отрабатываются задачи по защите пунктов базирования от ударов БЭК и БПЛА.

Для борьбы с новой угрозой экипажи получили новое вооружение — пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое специальное оборудование.

Богдан Степовой