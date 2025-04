Новые французские барражирующие боеприпасы семейства MBDA Akeron

В издании "European Defence Review" (EDR) опубликован материал Paolo Valpolini "SOFINS 2025 - MBDA France: the Akeron family grows with two loitering munitions" ("SOFINS 2025 - MBDA France: семейство Akeron пополнилось двумя барражирующими боеприпасами") о представленных французским отделением европейского объединения MBDA (MBDA France) новых барражирующих боеприпасах под развиваемым этой компанией брендом высокоточного оружия Akeron. Презентация данных новых систем состоялась на проходившей с 1 по 3 апреля 2025 года в Камп-де-Суж во Франции международной выставке-конференции сил специальных операций SOFINS 2025.

Семейство высокоточного оружия Akeron французского отделения европейского объединения MBDA (MBDA France) в экспозиции международной выставки-конференции сил специальных операций SOFINS 2025. В нижнем ряду уменьшенные модели новых барражирующих боеприпасов Akeron RCH 170 (слева) и Akeron RCX 50 (справа) (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

В линейке продукции MBDA название Akeron идентифицируется с оружием, способным поражать цели за пределами прямой видимости (Вeyond-line-of-sight - BLOS). Ракета Akeron MP, уже находящаяся на вооружении французской армии, а также египетского флота, а также заказанная Бельгией, Люксембургом и Швецией, может быть запущена в режиме BLOS, что придает этому комплексу значительную гибкость. Эти же возможности будет иметь и ракета Akeron LP, которая в настоящее время находится на продвинутой стадии разработки. Два новых члена семейства Akeron изначально являются оружием BLOS, поскольку они представляют собой барражирующие боеприпасы, разработанные MBDA France в полном партнерстве с двумя французскими производителями беспилотных летательных аппаратов Novadem и Delair.

"Барражирующий боеприпас - это не FPV-дрон", - заявил EDR уководитель программы боеприпасов с дистанционным управлением MBDA. "На самом деле мы оптимизируем технологии, используемые в ракете, и технологии, используемые в БЛА. Мы не берем БЛА и не прикрепляем к нему полезную нагрузку. Это решение для дронов-камикадзе", - подчеркивает он, добавляя, что хотя оба партнера (Novadem и Delair) определенно относятся к категории малых и средних предприятий, они являются не субподрядчиками, а полноправными партнерами MBDA по разработке.

Два новых боеприпаса Akeron названы соответственно Akeron RCX 50 и Akeron RCH 170; - цифры показывают длину аппарата в сантиметрах, X означает схему с несущим винтом, а H происходит от вида сверху на планер, два тандемных крыла и фюзеляж которого почти образуют эту букву. Оба боеприпаса были разработаны MBDA и ее партнерами в качестве предложений на две программы, запущенные Французским агентством по инновациям в сфере обороны (AID) под названием Colibri и Larinae соответственно. На самом деле, по данным EDR, MВDA начала работать над этими боеприпасами еще до запуска этих двух программ, в 2022 году, - в частности, над аппаратом, сейчас известным как Akeron RCH 140 и являющегося уменьшенной версией нынешнего Akeron RCH 170. Однако именно инициатива AID действительно положила начало процессу: французская армия потребовала соответственно недорогой барражирующий боеприпас Colibri с дальностью действия 5 км для использования на переднем крае, и более дальнобойную систему Larinae, способную поражать цель на расстоянии 50 км.

Для обеих программ Главное управление вооружений Франции (DGA) выбрало две конкурирующие разработки: хотя окончательный выбор по программе Larinae все еще не завершен, но в середине 2024 года тендер по программе Colibri выиграл конкурирующий консорциум (KNDS при участиии той же Delair), что позволило MBDA самостоятельно использовать проделанную работу и продолжить разработку аппарата, который первоначально назывался Sphinx, а теперь - Akeron RCX 50. Самофинансируемая разработка MBDA и Novadem была окончательно утверждена в четвертом квартале 2024 года.

Акерон RCX 50

Компания Novadem, специализирующаяся на беспилотных летательных аппаратах роторного и мультикоптерного типов, разработала планер Akeron RCX 50 на основе своего аппарата NX70 (который в конечном итоге может использоваться в качестве недорогого учебного аппарата). Новый барражирующий боеприпас представляет собой увеличенную версию последнего, имея взлетный вес вдвое больше. Планер основан на почти параллелепипедном фюзеляже, вдоль которого четыре рычага и несущих винта складываются, когда не используются, и удерживаются на месте ремнем, что уменьшает его размеры до 470x170x110 мм; переносимый в сумке или рюкзаке, он быстро открывается и готовится к полету, его размеры в развернутом виде составляют 510x510x220 мм. Подготовка аппарата к полету занимает менее пяти минут, что также включает включение прочного планшета пульта управления весом 1,3 кг и сопряжение его с боеприпасом. Несущие винты приводятся в действие электродвигателями, работающими от аккумулятора, который обеспечивает 40-минутное время полета, крейсерская скорость составляет 15 м/с (54 км/ч), максимальная высота полета Akeron RCX 50 составляет 3300 метров. Как уже было сказано, дальность полета составляет 5 км, доступна опция 10 км. Шип, закрепленный в нижней части передней части фюзеляжа, удерживает планер под углом около 30° при установке на землю перед запуском; при таком угле атаки несущие винты обеспечивабт в основном подъемную силу, в то время как когда планер выравнивается и становится горизонтальным после взлета, они наклоняются, обеспечивая также прямую тягу.

Выбор схемы квадрокоптера позволяет Akeron RCX 50 быть особенно гибким при работе в городской местности, поскольку он может быстро следовать геометрии зданий, что сложнее для аппарата с несущим крылом. Он также может выполнять приземления, например посадку на крышу здания, отслеживая ситуацию с помощью своих датчиков (цветной видеокамеры и неохлаждаемой тепловизионной камеры LWIR), а затем снова взлетать и атаковать цель, которая попала в поле зрения. Такое приземление увеличивает время работы, поскольку снижает потребление электроэнергии. Akeron RCX 50 полностью наводится оператором, который дает зеленый свет на атаку и в конечном итоге может ее отменить. На выставке SOFINS 2025 был представлен симулятор, на котором были воспроизведены два разных сценария; фаза захода на посадку может быть проведена путем предварительного планирования полета по точкам маршрута, что снижает нагрузку на оператора. Навигационная система Akeron RCX 50 оснащена приемниками спутниковых навинагационным систем (GNSS) и инерциальным блоком, система способна работать в зонах, где сигналы GNSS подавлены. После обнаружения цели начинается фаза поражения, оператор выбирает цель, нажимая на нее на сенсорном экране, операция, которую можно повторять для уточнения точки попадания, в то время как автоматическое отслеживание направляет боеприпас к цели. MBDA использовала опыт, полученный на ПТУР Akeron MP для создания системы наведения; алгоритмы выработаны на основе алгоритмов этой более крупной ракеты, но, конечно, не полностью соответствуют, поскольку датчики довольно сильно отличаются. Еще одним отличительным элементом между ПТУР и барражирующим боеприпасом малой дальности является вычислительная мощность; чтобы сохранить низкую стоимость, Akeron RCX 50 использует коммерчески доступные вычислительные блоки COTS, поэтому вычислительная мощность меньше. "В настоящее время мы используем только алгоритмы обработки изображений, которые работают над распознаванием формы цели и контрастом с фоном, поэтому у нас пока нет встроенного искусственно интеллекта в барражирующих боеприпасах Akeron", - сказал менеджер программы. Для проверки характеристик системы сопровождения проводились испытания в инертном исполнении по неподвижным и движущимся целям; первый полет такого аппарата состоялся более полутора лет назад.

Следующим шагом стала проверка поражающих возможностей аппарата. Akeron RCX 50 предназначен для поражения "мягких" и легкобронированных целей, его боевая часть весом около 500 граммов направлена ​​вперед. По данным EDR, это небольшой кумулятивный заряд с несколькими сотнями шариков, создающих эффект осколков, датчик дистанции обеспечивает детонацию на правильном расстоянии, чтобы обеспечить формирование кумулятивной струи заряда. Тип датчика дистанции остается засекреченным, поскольку он может дать подсказки для принятия контрмер. Заряд также может быть активирован оператором дистанционно, если возникнет такая необходимость. Первые полигонные испытания заряда были проведены на объекте DGA Techniques Terrestres в Бурже в начале 2024 года, затем боевая часть была установлена ​​в фюзеляже Akeron RCX 50, чтобы получить реалистичные результаты, первые летные испытания комплектного боеприпаса были проведены в начале 2025 года. Эти испытания в основном проводились для отработки всей последовательности поражения, а не для проверки характеристик боевой части, в качестве цели использовалась небронированная машина. Следует отметить, что MBDA решила отделить функции пилотирования, наведения и наблюдения от функций взведения; компания привыкла к ракетам, в которых электронно-обратимый блок безопасности и взведения (SAU) обычно активируется при запуске после достижения определенного ускорения. В барражируюшем боеприпасе система взведения остается неактивированной до тех пор, пока не будет отправлена ​​команда на снятие блокировки при принятии решения о поражении; в этот момент Akeron RCX 50 также увеличает скорость, чтобы сократить время наведения на цель, уменьшая погрешности наведения. Если миссия будет прервана, барражирующий боеприпас можно снова сделать деактивировать для возможного восстановления. Эта опция является спорной, поскольку возвращение боеприпаса обратно может раскрыть позицию запускающего подразделения, поэтому этот вариант остается оперативным выбором заказчика.

В настоящее время наземная станция управления (GCS) способна управлять одним боеприпасом за раз, однако будущие усовершенствования наверняка позволят одному оператору запускать несколько боеприпасов одновременно, поскольку компания считает более важной возможность проводить атаку с нескольких направлений, используя максимум четыре Akeron RCX 50, а не объединять их в роевые атаки, поскольку последнее, вероятно, лучше подходит для боеприпасов с большей дальностью полета.

Не вызывает сомнений то, что этот тип боеприпаса должен производиться в больших количествах. "Мы уже не в эпоху, когда мы сначала создаем концепции, затем разрабатываем их, а затем спрашиваем себя, как мы собираемся их производить. Здесь, с самого начала концепции, мы задавали себе вопросы о производстве", - пояснил менеджер программы барражирующих боеприпасов. Два члена команды разработчиков работают над сокращением количества компонентов и их максимально возможным упрощением, чтобы способствовать плавному массовому производству. Чтобы еще больше сократить время выхода на рынок, команда MBDA-Novadem запускает серийное производство еще до полного завершения разработки, первоначальный выпуск планируется начать до конца года. Akeron RCX 50 будет производиться на трех площадках: планер на предприятии Novadem в Экс-ан-Провансе, в то время как будут задействованы также две площадки MBDA в Бурже и Селль-Сен-Дени, окончательная сборка будет осуществляться на последнем предприятии.

Как Akeron RCX 50 повлияет на действия французской армии? Способность поражать цели BLOS у аппарата такая же, как у минометного подразделения, однако последнему не хватает точности, в то время как управляемые минометные боеприпасы немногочисленны и очень дороги, а логистические требования для минометного подразделения намного выше. Когда требуется подавляющий огонь по площади, минометы останутся оружием выбора, однако, когда подразделение на уровне роты/взвода или даже отделения должно иметь дело с критической целью на определенном расстоянии, в конечном итоге, BLOS-барражирующий боеприпас - то есть, Akeron RCX 50, - будет наилучшим вариантом.

Akeron RCH 170

MBDA получила предварительный контракт на конкурсной основе по программе Larinae в июне 2023 года, так что теперь она работает над этим проектом уже более полутора лет. Контракт на разработку истекает осенью 2025 года, и к это времени, по оценке MBDA, что ее проект будет более продвинутым, чем в работе над темой Colibri, когда армией было выбрано конкурирующее решение. Одной из причин такой уверенности сейчас является то, что часть работы, проделанной над Colibri, была использована в качестве отправной точки для разработки нового боеприпаса.

В настоящее время 18-килограммовый барражирующий боеприпас Akeron RCH 170 запускается с помощью катапульты, однако аппарат разработан для запуска из транспортно-пускового контейнера-трубы, поэтому его передние и задние крылья, оба шарнирно закрепленные под фюзеляжем, могут складываться, соответственно, назад и вперед, а единственный вертикальный киль, шарнирно закрепленный на правой стороне фюзеляжа, складывается вперед. Число 170 показывает, что длина планера составляет около 1700 мм, размах крыльев составляет около 1400 мм.

Как понимает EDR, аппарат Akeron RCH 170 может размещаться в транспортно-пусковой трубе ПТУР Akeron LP. Диаметр ракеты Akeron LP составляет 150 мм; и вероятно, будет установлена ​​пневматическая система запуска для выталкивания барражирующего боеприпаса из трубы. Akeron RCH 170 является производным от БЛА с неподвижным крылом Mutant XL, разработанного компанией Delair. Ранее представленный вариант Akeron RCH 140 является производной от Mutant в его стандартной конфигурации. На стенде Delair на SOFINS 2025 были представлены следующие цифры для Akeron RCH 170: дальность 50 км, продолжительность полета 60 минут и взлетный вес 16 кг. MBDA заявила его взлетный вес в 18 кг, - разница, вероятно, представляет собой массу боевой части.

В то время как Akeron RCX 50 призван дополнить минометы в задачах огня с закрытых позиций на переднем крае, Akeron RCH 170 может дополнять артиллерию в зоне огневой поддержки, его главными целями является бронетехника, как неподвижная, так и движущаяся. Боевая часть основана на кумулятивном заряде гораздо большего диаметра по сравнению с RCX 50, - более 100 мм, который имеет значительную пробивную способность против брони, особенно учитывая, что боеприпас будет поражать танки и БМП сверху, где броня всегда тоньше, и что точка поражения может быть уточнена до последнего момента. Из этих соображений MBDA решила выбрать один кумулятивный заряд, а не тандемное решение. По данным EDR, может быть добавлена ​​осколочная оболочка, если этого потребует заказчик. Здесь также, в перспективе, будут добавлены возможности роевого наведения. Изображения Larinae, предоставленные MBDA, показывают полдюжины барражирующих боеприпасов, направляющихся к зоне атаки. Если алгоритмам ИИ потребуется более высокая вычислительная мощность, MBDA планирует добавить недорогие коммерчески доступные процессоры COTS, чтобы держать цену под контролем, а не возвращаться к специально разработанным военным процессорам высокой мощности. Это может произойти, если для боеприпасов большей дальности потребуется автоматические обнаружение и разведка и возможности идентификации цели. Решения ИИ разрабатываются NEODE Systems - стартапом, специально созданным в 2024 году MBDA.

Глядя на некоторые фотографии Larinae, предоставленные MBDA ранее, и на уменьшенную модель Akeron RCH 170, представленную на SOFINS 2025, можно увидеть много различий; у первого передние крылья закреплены на верхней части фюзеляжа, задние крылья закреплены на нижней части, и у него есть два вертикальных стабилизатора, один справа поднимается вверх после запуска, а тот, что слева, опускается вниз. Силовая установка, основанная на электродвигателе, расположенном сзади с толкающим винтом, остается похожей. Тот факт, что программа Akeron RCH 170 менее продвинута, и что тендер по программе Larinae с французским заказчиком все еще продолжается, вероятно, являются причинами того, что многие характеристики аппарата, такие как скорость, остаются нераскрытыми.

Наземная станция управления, используемая Akeron RCH 170, отличается от используемой Akeron RCX 50. Эти две системы были разработаны двумя разными компаниями, каждая из которых имеет свою собственную систему управления. Однако в будущем может произойти конвергенция, которая облегчит жизнь пользователям барражирующих боеприпасов Akeron. Что касается проблемы возвращения аппарата, то, если это может не представлять интереса для Akeron RCX 50, то Akeron RCH 170, будучи также недорогой альтернативой другим средствам, в любом случае будет еще дороже, поэтому возможности системы управления могут быть использованы для возвращения боеприпаса в случае отмены задачи. И снова, выбор оставлен за закачиком.

Сходство размеров ПТУР Akeron LP и боеприпаса Akeron RCH 170 было отмечено на выставке Eurosatory 2024, где MBDA представила легкую бронированную машину Arquus Sherpa 4×4, на платформе которой были установлены две четырехконтейнерные пусковые установки: одна с ракетами Akeron LP, а вторая - с тогда еще не имеющими названия барражирующими боеприпасами, которые на самом деле представляли собой Akeron RCH 170. MBDA также может разработать для Akeron RCH 170 новые типы боевых частей для других целей, одной из которых является защита военных кораблей от высокоскоростных надводных угроз.

MBDA и Delair планируют начать летные испытания Akeron RCH 170 по неподвижным и подвижным целям летом 2025 года. Испытания должны пройти в Бискарроссе на южном побережье Атлантического океана во Франции, - полигоне, выбранном DGA для испытаний систем средней дальности. Производство аппарата должно начаться в конце 2026 года и снова должно быть разделено на три площадки: Тулузу, где Delair будет производить планер, и два завода MBDA в Бурже и Сель-Сен-Дени.

Изображение нового барражирующего боеприпаса MBDA Akeron RCX 50 (c) MBDA

Модель нового барражирующего боеприпаса MBDA Akeron RCX 50 в экспозиции международной выставки-конференции сил специальных операций SOFINS 2025 (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Модель нового барражирующего боеприпаса MBDA Akeron RCН 170 в экспозиции международной выставки-конференции сил специальных операций SOFINS 2025 (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Представленная объединением MBDA на выставке Eurosatory 2024 легкая бронированная машина Arquus Sherpa 4×4 с пусковыми установками дальнобойных ПТУР MBDA Akeron LP и барражирующих боеприпасов MBDA Akeron RCH 170 (c) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu