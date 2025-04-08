Египетский генерал: наша армия готова к войне

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В минувшие выходные на телеканале Sada El-Balad TV транслировалось египетское ток-шоу «Ala Masoulity». Необычным этот выпуск сделал его участник - военный стратегический эксперт генерал-майор Самир Фараг. Военный аналитик говорил о росте напряженности вокруг Египта и состоянии боевой готовности военных.
Замечания египетского стратегического эксперта генерал-майора Самира Фарага о египетских вооруженных силах и палестинском движении ХАМАС вызвали весьма активную полемику в социальных сетях.
— сказал он.
Генерал-майор Фараг подчеркнул то, что он назвал возрожденным патриотическим духом среди египтян. Он сказал, что призывы граждан добровольно пойти на военную службу во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрам в арабской традиции) отражают «естественное чувство жертвенности и национального долга».
Кроме этого, египетский военный затронул роль ХАМАС в возрождении палестинского дела, проведя параллель с борьбой Алжира за независимость.
— сказал он.
Фараг похвалил организацию ХАМАС за то, что он назвал «гибкостью по отношению к Египту», особенно в согласии на предложения по послевоенному управлению в секторе Газа. Он призвал к дальнейшей гибкости в будущих переговорах.
— добавил генерал-майор Самир Фараг.