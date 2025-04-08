Египетский генерал: наша армия готова к войне

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В минувшие выходные на телеканале Sada El-Balad TV транслировалось египетское ток-шоу «Ala Masoulity». Необычным этот выпуск сделал его участник - военный стратегический эксперт генерал-майор Самир Фараг. Военный аналитик говорил о росте напряженности вокруг Египта и состоянии боевой готовности военных.

Замечания египетского стратегического эксперта генерал-майора Самира Фарага о египетских вооруженных силах и палестинском движении ХАМАС вызвали весьма активную полемику в социальных сетях.

Опасения в Египте нормальны из-за сохраняющейся региональной напряженности. Египетские вооруженные силы находятся на самом высоком уровне готовности, как будто завтра может разразиться война. Мы к ней готовы.

— сказал он.

Генерал-майор Фараг подчеркнул то, что он назвал возрожденным патриотическим духом среди египтян. Он сказал, что призывы граждан добровольно пойти на военную службу во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрам в арабской традиции) отражают «естественное чувство жертвенности и национального долга».

Кроме этого, египетский военный затронул роль ХАМАС в возрождении палестинского дела, проведя параллель с борьбой Алжира за независимость.

ХАМАС помог возродить палестинский вопрос, который был бы забыт, если бы президент США Дональд Трамп продолжал его игнорировать.

— сказал он.

Фараг похвалил организацию ХАМАС за то, что он назвал «гибкостью по отношению к Египту», особенно в согласии на предложения по послевоенному управлению в секторе Газа. Он призвал к дальнейшей гибкости в будущих переговорах.

У ХАМАСа больше нет прежней военной мощи, но они храбро сражались, несмотря на ограниченные средства. Палестинское движение сопротивления вернуло палестинское дело на международную арену. Теперь мир говорит о решении с двумя государствами, которое было их целью с самого начала.

— добавил генерал-майор Самир Фараг.