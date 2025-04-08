До этого американские структуры также были подключены к этому процессу, заявил премьер-министр Грузии

ТБИЛИСИ, 7 апреля. /ТАСС/. Так называемое глубинное государство (deep state) велело европейским структурам продолжать военные действия на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Deep state поручило европейским структурам продолжать войну на Украине. До этого американские структуры также были подключены к этому процессу. Сейчас deep state эксклюзивно поручило европейским структурам продолжать войну на Украине", - сообщил Кобахидзе журналистам.

По его словам, то же самое происходит с финансированием организаций, которые занимаются "антигосударственными процессами", в том числе в Грузии, - эти организации теперь финансируются только из ЕС. Кобахидзе подчеркнул, что deep state использует европейскую бюрократию для своих целей, но у Грузии свои национальные интересы, которые заключаются в том, чтобы "не допустить то, что произошло на Украине".

Как отметил Кобахидзе, у Украины разрушения и огромные жертвы, но зато хорошее сотрудничество с европейской бюрократией. По его словам, Грузии удалось избежать подобного сценария и открытия второго фронта противостояния с Россией, что рассердило deep state.