Войти
ТАСС

Кобахидзе: "глубинное государство" поручило Европе продолжать конфликт на Украине

488
0
0
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Источник изображения: © Sputnik / Александр Имедашвили

До этого американские структуры также были подключены к этому процессу, заявил премьер-министр Грузии

ТБИЛИСИ, 7 апреля. /ТАСС/. Так называемое глубинное государство (deep state) велело европейским структурам продолжать военные действия на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Deep state поручило европейским структурам продолжать войну на Украине. До этого американские структуры также были подключены к этому процессу. Сейчас deep state эксклюзивно поручило европейским структурам продолжать войну на Украине", - сообщил Кобахидзе журналистам.

По его словам, то же самое происходит с финансированием организаций, которые занимаются "антигосударственными процессами", в том числе в Грузии, - эти организации теперь финансируются только из ЕС. Кобахидзе подчеркнул, что deep state использует европейскую бюрократию для своих целей, но у Грузии свои национальные интересы, которые заключаются в том, чтобы "не допустить то, что произошло на Украине".

Как отметил Кобахидзе, у Украины разрушения и огромные жертвы, но зато хорошее сотрудничество с европейской бюрократией. По его словам, Грузии удалось избежать подобного сценария и открытия второго фронта противостояния с Россией, что рассердило deep state. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Ирак
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 22:05
  • 1
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 17:23
  • 11
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 16:03
  • 8370
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"
  • 08.04 02:48
  • 1
Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России
  • 07.04 22:13
  • 0
Ответ на "В США сравнили российский «Корнет» с Javelin"
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев