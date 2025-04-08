РФ и Бангладеш обсудили сотрудничество в военной сфере

В Минобороны России отметили, что в ходе беседы стороны "обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной области"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с командующим Сухопутными войсками Бангладеш перспективы взаимодействия в военной области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"7 апреля 2025 г. в Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим Сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе беседы стороны "обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной области, а также выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сложившихся дружественных отношений между армиями и народами России и Бангладеш". "Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере", - добавили в ведомстве.