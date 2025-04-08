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Флот российских "кораблей-призраков" окружает Европу (Daily Star, Великобритания)

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Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

Daily Star: российские "корабли-призраки" окружают Европу

Россия, оказывается, тайно снабжает ливийскую армию с помощью "кораблей-призраков", которые невозможно обнаружить, нагоняет панику Daily Star. США в курсе – но делают вид, что ничего не происходит. Какой вывод? Европа в опасности. Нелогично? Зато очень страшно.

Джошуа Вормс (Joshua Whorms)

Кремль сформировал флот "кораблей-призраков", чтобы уклоняться от обнаружения и снабжать оружием полевых командиров, обвиняемых в "преступлениях против человечности". Это явная попытка распространить российское влияние и окружить Европу.

По мнению ЕС и США, российский флот "кораблей-призраков" позволил Москве обойти санкции на продажу нефти. Эти корабли используют ряд уловок для манипулирования системой AIS (Автоматическая идентификационная система судов, — прим. ИноСМИ), чтобы избежать обнаружения и показывать свое местонахождение там, где они на самом деле не находятся. Россию также обвиняют (бездоказательно, — прим. ИноСМИ) в том, что с помощью этих кораблей осуществляется незаконная перевозка оружия, денег и военного персонала в Ливию для помощи главе ливийской армии, полевому командиру Халифе Хафтару (если эти корабли "не видны", то откуда все это известно? – прим. ИноСМИ).

Западные чиновники не считают Хафтара международным изгоем, несмотря на то, что силы, находящиеся под его контролем, по данным ООН, виновны в "преступлениях против человечности" (в этом обвиняют представителей всех сторон ливийского конфликта, — прим. ИноСМИ). Кроме того, Amnesty International обвинила ополченцев, возглавляемых сыном Хафтара, в убийствах, пытках и изнасилованиях.

Эль-Гомати, директор Института Садека, назвал эти операции "свидетельством стратегической халатности Запада". Он подчеркнул, что они не только влияют на Ливию, но и подрывают европейскую безопасность.

Гомати отметил: "Россия создает военный узел, который не только способен дестабилизировать Ливию, но и угрожает европейской безопасности в 400 милях от берегов НАТО".

Кроме того, эти операции высветили растущие опасения Европы по поводу влияния России на Средиземноморье и ряд африканских стран.

В эксклюзивном интервью Daily Star эксперт в области безопасности и разведки профессор Энтони Глис из Букингемского университета рассказал о том, какое значение эти проблемы безопасности имеют для Великобритании, США и ЕС.

Профессор отметил важность Ливии в связи с ее геополитическим положением на юге Средиземноморья. Эта североафриканская страна граничит с различными государствами зоны Сахеля, которые простираются от Сенегала и Атлантического океана до стран, расположенных на побережье Красного моря.

По словам профессора, главная цель Путина — создать "кольцо зависимых государств в Магрибе и Сахеле", снабжаемых флотом "кораблей-призраков", скрывающихся в Черном море.

"Подозреваю, что американцы на самом деле знают об этих российских кораблях, но не хотят показывать этого, потому что не стремятся что-либо предпринимать, пояснил он.Байден знал, что все это происходит, но не был в состоянии сделать что-либо, чтобы остановить Путина. Более того, снабжая оружием генерала Халифу Хафтара, Путин не просто заявляет, что поддерживает Хафтара в его (якобы) кампании против двух исламистских группировок в Ливии — "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*, — но и вполне может рассчитывать на поддержку Египта".

Эксперт по безопасности отметил, что главная цель Путина состоит в возрождении Советского Союза и использовании своего растущего влияния в Северной Африке, начиная с Южного Средиземноморья, для окружения Европы. Такое окружение с востока и юга позволит Путину, по сути, "сдавить" ЕС и Европу в целом так, как ему захочется.

Эксперт в области безопасности подробно описал предполагаемые цели российского президента, добавив: "В представлении Путина, в ближайшие десятилетия в Европе и Северной Африке будет господствовать и диктовать условия Россия, в Северной Америке и Гренландии — Трамп и Вэнс, а Си захватит Тайвань и будет править в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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